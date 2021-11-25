25 ноября «Монако» встретится с испанским «Реал Сосьедадом». Матч пройдет на групповом этапе Лиги Европы и стартует в 23.00. Встречу покажет «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.50.

Фаворитом встречи аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Монако». На победу команды Александра Головина можно сделать ставку с котировкой 2.55 — это около 38% вероятности. Ничья идет за 3.50 (28%). Победу испанцев оценивают в котировку 2.80 (34%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Монако» потенциальная выплата составит 2500 рублей.

Ф1(-1) доступна за 4.00, а Ф2(+1) — за 1.24.

Если «Монако» сможет забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 4.60.

Аналогичная ставка на испанскую команду ИТБ2 (2.0) есть в линии за 5.00.

Наиболее вероятные варианты счета по версии аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — кэф 6.20;

· 1:0 — 7.80;

· 2:1 — 9.30.