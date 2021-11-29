Рубрика «Спросите у Романцева».

Концовка осени вновь всколыхнула надеждой красно-белые трибуны — в среду «Спартак» подарил фанатам яркую победу над «Наполи». А тон празднику задал приехавший на игру Олег Романцев, который 31 год назад обыгрывал неаполитанцев во главе с могучим Марадоной.

Олег Иванович прибыл на стадион за час до начала. Тепло пообщался и сфотографировался с болельщиками, что-то обсудил с Руем Виторией. А с комментатором Тимуром Журавелем вспомнил историческую битву в «Лужниках» с решающим голом в серии пенальти Александра Мостового, лишившего тогда надежд великого Диего.

Наивно было бы полагать, что именно присутствие легендарного тренера помогло спартаковцам опять сотворить маленькое чудо. Но то, что они жили победой все 90 минут и напоминали команду, которую все знали при Романцеве, было очевидно.

— Я видел, что этот «Спартак» хочет победить или умереть, — улыбаясь, подвел итоги матча Олег Иванович. — Это был наш футбол!

«Спартак» — «Наполи» — 2:1. Александр Соболев реализует пенальти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» с «Наполи» не повторил ошибок «Лестера»!

— А о чем, если не секрет, вы говорили перед матчем с «Наполи» с Руем Виторией? — поинтересовался я перед тем, как задать набежавшие по горячим следам вопросы болельщиков.

— Это было за час до игры, когда тренер уже весь в ней. А потому я просто пожелал Рую удачи, без которой в нашей профессии не обойтись. Признаюсь, мне очень симпатичен этот позитивный мужик, который умеет держать удар.

— Артем Лужин спрашивает ваше мнение по поводу назначения пенальти в ворота «Наполи», — возвращаю я Романцева в игру вопросом одного из болельщиков.

— Если сесть в кресло одного из арбитров ВАР и изучить момент скрупулезно, то все было правильно. Но если бы француз Клеман оставил этот момент без внимания, то, думаю, никто бы в него камень не бросил. Что касается моего мнения, то скорее пенальти был, чем не был.

— Борис Догилев интересуется, почему в Краснодаре «Спартак» сыграл с тремя форвардами — Соболевым, Промесом и Ларссоном, а дома с «Наполи» с двумя, выпустив вместо шведа Литвинова? Это проявление Виторией осторожности или стремление укрепить середину?

— Всегда говорил и скажу еще раз: количество нападающих еще не гарантия мощной атаки. Кстати, с «Краснодаром» Промес действовал из глубины. А с «Наполи», как и Соболев, был выдвинут вперед. И это сработало. Выбор тактики зависит от особенностей соперника — это закон. И Витория старается ему следовать. На этот раз португалец не ошибся. Да и Литвинов обедни не испортил — бился, старался, дал большой объем.

— Геннадий «спартаковский» спрашивает: не показалось ли вам, что во втором тайме «Спартак» перешел на игру по счету?

— Это объяснимо. Когда ведешь в два мяча, искушение сохранить преимущество слишком велико. Хотя во встрече с «Лестером» «Наполи», уступая с таким же счетом, сумел игру выровнять. И «Спартак», отдав инициативу, мог так же поплатиться. Но сумел не повторить ошибок англичан. Хотя, когда оборона проморгала Элмаса, все-таки пропустил. Но забить больше не позволил Селихов, который выручил минимум в четырех мертвых моментах. А если учесть, что цель оправдывает средства, — значит, «Спартак» все сделал правильно.

— Алексей Бодин хочет услышать, что сыграло главную роль в победе «Спартака»: характер, тактика, настрой?

— Все вместе взятое. Но я бы все-таки выделил высочайший настрой футболистов, которые хотели только побеждать, понимая, что дальше отступать некуда. А потому играли от ножа!

На этом блиц-обсуждение матча было закончено. И настал черед менее оптимистичных вопросов, поскольку присланы они были Олегу Ивановичу еще до яркой победы «Спартака» над «Наполи».

Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тихонов не хуже Джеррарда!

Евгений Караваев: Спасибо вам за титулы! Вопрос такой: не пора ли сменить владельца клуба? В РПЛ «Спартак» уже 10-й.

— Понимаю ваше настроение, Евгений. Но мы с вами простые болельщики, которые не принимают подобных решений. Если только на пару выкупить «Спартак» на свои кровные. Но вряд ли мы потянем такую сделку. Да и где гарантии, что смена владельца что-то изменит. Ведь хозяева клубов сами на поле не выходят и голов не забивают.

Ильдар Нигматуллин: Довольны ли вы, как формирует состав сборной России Валерий Карпин?

— То, как Валера взялся за работу в сборной, мне нравится. И прежде всего нравится то, что старается просматривать всех кандидатов, встречается с ними, разговаривает, общается с тренерами клубов. Да и Виктор Онопко с Николаем Писаревым, у которых хороший футбольный вкус, ему в этом помогают. К тому же Карпин откровенно объясняет, почему пригласил или не пригласил в сборную того или иного футболиста. Правда, это не избавляет от критики, касающейся любого его решения. Такова участь любого тренера сборной, по себе знаю.

Дмитрий Баринов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Степан Беляев: Олег Иванович, есть ли реальные плюсы в современном управлении клубами, когда роль тренера сведена до технической должности? Ведь зачастую над ним находятся дилетанты, которые напрямую влияют на самостоятельность тренера в принятии основных решений.

— Ваш вопрос, Степан, напомнил мне давнюю поговорку, согласно которой музыку заказывает тот, кто платит деньги. К сожалению, и в те времена, когда я начинал работу с командой, существовали разные начальники, который вмешивались в нее по любому поводу: какой состав ставить, кого брать в команду, с кем расставаться... Они считали, что тренер — наемный работник. А значит, должен выполнять их указания. Бывало, чтобы пропесочить на ковер в горком партии вызывали. А то и к министру или маршалу, если команда была ведомственной или армейской. Причем это случалось даже с такими специалистами, как Михаил Якушин, Константин Бесков, Валерий Лобановский. Сейчас же с тренером заключают контракт, в котором прописаны все его права и обязанности. Но это не означает, что, выполняя их, он может быть свободен в творчестве. И в любой момент хозяева могут избавиться от неудобного им специалиста. Даже если его команда показывает игру, добивается высоких результатов и приносит в казну клуба деньги. Как Юрий Семин в «Локомотиве».

Ваня Герт: Олег Иванович, хотелось услышать ваш совет для молодых тренеров: как пробиться в профессиональные клубы России?

— Только результатами, Ваня. Я начинал совсем молодым тренером в «Красной Пресне» во второй лиге и в первом сезоне занял только 13-е место. Если бы не вмешался Николай Петрович Старостин, то московская федерация меня бы уволила. А на следующий год мы выиграли Кубок РСФСР, на стадион пошли болельщики. Но самое главное в тренерской работе — это умение увидеть и почувствовать в игроке талант, помочь ему стать настоящим мастером. Горжусь, что в той же «Пресне» мне удалось поставить на ноги еще совсем молодых Васю Кулькова и Сашу Мостового. Начиная с малого, можно обратить на себя вниманием и, уже пройдя какую-то школу, оказаться в большом футболе. Удачи вам!

Александр Крылов: Олег Иванович! Хотелось бы спросить, неужели у «Миллуолла» в свое время оказалось больше возможностей приобрести Юрана и Кулькова, чем у «Спартака», чтобы удержать их? Ведь такой евросезон надо было доводить до конца!

— Конечно, «Миллуолл» располагал большими финансовыми возможностями, чем «Спартак». Но в данном случае не все упиралось в деньги. Сергей и Василий сами хотели уехать в Европу. А в «Спартаке», если игрок заявлял о желании уехать за границу, ему всегда шли навстречу. Так было и когда уходил в «Рому» Аленичев, хотя он являлся одним из ключевых игроков. Но я понимал, что для Дмитрия это может стать новым шагом в футболе. И его победа с «Порту» в Лиге чемпионов это подтвердила.

Дмитрий Аленичев. Фото Getty Images

Павел Бизгаев: Олег Иванович, после Хорватии назрел вопрос — как вы настраивали команду перед важными матчами? Как проходил недельный цикл? Что говорили непосредственно перед самой игрой в раздевалке?

— К каждой игре всегда был отдельный подход. И готовились с учетом особенностей соперника. Скажем, перед встречей с французами на «Стад де Франс» в 99-м я просматривал записи их матчей. Было ясно, что их козырь — быстрый выход из обороны и фланговые атаки с участием скоростных Анелька, Дюгарри и забивного Вильтора. Из этого и исходили, выстраивая тактику. Но в то же время мы готовились навязать и свою игру за счет подключений из глубины Карпина, Титова и Семака. А также активности выдвинутого вперед Панова. В остальном готовились как к обычному матчу. Я никогда не был сторонником накачки футболистов. И в день игры мы о ней говорили только на установке. Что касается встречи с Хорватией, то здесь дело не в ошибках при подготовке. Просто на сегодня соперник оказался реально сильнее нас в техническом оснащении. Именно поэтому хорваты опасно атаковали даже на таком поле. В той ситуации им некуда было деваться, требовалось идти вперед. А мы так и не смогли приспособиться к залитому дождем газону — не хватило умения.

Александр Колесников: Олег Иванович, а почему руководство «Спартака» не доверяет пост главного тренера бывшим игрокам клуба, которые прошли вашу школу и знают не понаслышке, что такое тотальный футбол и «спартаковские кружева»? Например, Андрею Тихонову. Справляется же Джеррард в «Астон Вилле» со своей работой. А Тихонов, думаю, не хуже его!

— Дорогой Александр! Дело в том, что в руководство клуба я не вхожу и вряд ли когда-нибудь в нем окажусь. Но всегда говорил и буду говорить, что в идеале «Спартак» должен возглавлять тот, кто прошел его игровую школу. Тихонов — один из них и настоящий спартаковец! И чем больше таких бойцов будет в клубе, тем быстрее «Спартак» вернет себе игровой и футбольный авторитет. Надеюсь, если дело дойдет до обсуждения кандидатуры Тихонова, то клубное руководство примет во внимание ваше заявление, что Андрей не хуже Джеррарда.

Андрей Тихонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучше бы шейхи помогли «Амкару»

Виталий Боков: Как вы относитесь к разговорам о появлении в «Спартаке» арабских инвесторов? Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что это поможет увеличить число частных клубов и сделает чемпионат России интереснее.

— Отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Вон, в «Локомотиве» сколько немцев собралось, а чудес что-то пока не происходит. А потом, «Спартак» и так частный клуб с далеко не маленьким бюджетом. Но пока в состоянии неопределенности. Или, думаете, придут арабские шейхи, и он начнет всех громить? Пусть они лучше возьмут под свое крыло пермский «Амкар» или «Нижний Новгород» и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу.

Игорь Рогов: То, что в последних матчах ворота сборной защищал Матвей Сафонов, решило в ней «проблему Акинфеева»?

— В нашем футболе всегда хватало классных голкиперов: Яшин, Дасаев, тот же Акинфеев. И сейчас их достаточно: Гильерме, Шунин, Дюпин, Селихов, тот же Сафонов. Есть из кого выбирать. Но отвечающий за подготовку вратарей в сборной Виталий Кафанов в матчах с Кипром и Хорватией отдал предпочтение Сафонову. И не ошибся. Парень действительно провел их уверенно и надежно. Гол с Хорватией — несчастный случай. Хотя, если бы он сумел потащить мяч, отскочивший в ворота от Кудряшова, цены бы вратарю не было. Так что, Игорь, давайте пока считать игру Сафонову заявкой на право сменить Акинфеева. А то вспомните, как уж хвалили спартаковца Максименко — и чем это обернулось?

Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Борис Руднев: Недавно Карпин сказал, что принял решение продолжить работу в сборной после телефонного разговора с вами. Если не секрет, что такого важного вы сказали Валерию Георгиевичу?

— То, что говорил всегда в «Спартаке», — не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше!

Леонид Дроздов: То и дело возникают разговоры об отставке Руя Витории. И даже называется его преемник — итальянец Паоло Ваноли. Не сказывается ли это на работе португальского тренера и игре команды?

— Конечно, сказывается. Готовиться и играть в обстановке нервозности и постоянного напряжения очень сложно. И то, как уверенно и с достоинством ведет себя в этой ситуации Витория, заслуживает большого уважения. У него характер настоящего русского мужика! Возможно, он заранее был морально готов к этому. И потому стойко переносит удары судьбы. На это способен только тренер-боец. Такой стойкости неплохо было бы поучиться некоторым футболистам «Спартака».

Олег Волох: Недавно вспыхнули разговоры о том, что верхушка ЦСКА хочет поменять менеджерский состав клуба, включая президента Гинера. Не удивляет ли такое отношение к человеку, с которым армейцы добивались самых больших побед? И благодаря которому у них появился свой стадион?

— Всегда считал и считаю, что Гинер — один из лучших клубных руководителей. Это президент, который уважает профессию тренера и умеет ладить с футболистами. Даже не представляю, как без него будет жить ЦСКА. Надеюсь, подобные разговоры лишь отголоски пока не слишком удачного выступления команды, с которой делает свои первые тренерские шаги Алексей Березуцкий.

Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наш козырь с Польшей — свое поле

Дмитрий Кленов: Как отнеслись к тому, что «Химки» вернули в команду всего месяц назад уволенного Игоря Черевченко? Что-то похожее можете припомнить?

— К возвращению отнесся положительно. А вот расставание с ним огорчило. Ведь с появлением в «Химках» Черевченко их игра приобрела осмысленность. В ней наметились интересные связки, команда представляла опасность для любого соперника. А когда наступил спад и было проиграно несколько матчей, руководство клуба пошло по проторенной дорожке — долой тренера! Но ожидаемых перемен не случилось. И, одумавшись, начальники дали задний ход. Ну о какой клубной политике здесь можно говорить — детский сад, да и только. И такого, честно говоря, я что-то не припомню.

Василий Иванков: Читал, что, работая в «Спартаке», Черчесов и Карпин иногда штрафовали футболистов. А вы прибегали к таким мерам воспитания?

— Нет. В мои времена футболисты не зарабатывали столько, сколько сейчас. И один штраф в «Спартаке» Черчесова или Карпина равнялся тогда месячной зарплате игрока. Поэтому за нарушение наказывали дополнительной нагрузкой после тренировок, часовым кроссом или могли лишить зарубежных поездок, о которых тогда советский человек мог только мечтать. А вообще я никогда не был сторонником наказывать футболиста рублем. Слишком уж тяжело он ему достается.

Дмитрий Ларин: Олег Иванович, что думаете о жеребьевке стыковых матчей?

— Я бы оценил ее средне. С одной стороны, на нашем пути не оказалось Италии и Португалии, что уже хорошо. С другой, не радует, что выпала Польша, поскольку среди «несеяных» это самая сильная сборная. К тому же для нас это соперник из категории неудобных. И наш козырь здесь то, что с поляками мы будем играть дома. Нынешняя польская команда — это прежде всего уникальный Левандовски, который проводит фантастический сезон в роли главного кандидата на «Золотой мяч». А среди его партнеров могут оказаться Крыховяк, Шиманьски и Рыбус, которые хорошо знают наш футбол. Так что в марте нас ждет зубастый противник. Тем более что для российского футбола это месяц вхождения в сезон. Но если не проходить Польшу, то тогда зачем ехать в Катар?

Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вы хотели услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»! По-прежнему ваш Олег Романцев!

P.S. — А почему все-таки «Спартак» не всегда такой, каким был в матче с «Наполи» или с «Локомотивом»? — задал я под занавес вопрос, который наверняка не дает покоя всем, кто пишет Романцеву.

— Спросите что-нибудь попроще, — вздохнув, развел руками Олег Иванович.