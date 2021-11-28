Рабинер вспоминает, как он вел себя в «Зените».

Лучано Спаллетти для меня в свое время стал большим человеческим разочарованием. И история с непожатой рукой Рую Витории после двух поражений «Наполи» от «Спартака», показавшая, что Лучано просто не умеет проигрывать, а далее выступление на пресс-конференции перед матчем серии А с «Лацио», когда он снова жестко прошелся по красно-белым — лишь последние штрихи, которые ничуть меня не удивили.

Через несколько месяцев после его приезда в Россию в 2010 году мы сделали большое интервью, в котором Спаллетти очень хотел понравиться, — и ему это удалось. Тем холодным майским днем я уезжал из Удельной под сильнейшим впечатлением.

Спрашиваю, например, как зовут его отца — объяснив, что в России к тренерам принято обращаться по имени-отчеству. Спаллетти отвечает, что его, увы, покойного папу звали Карло — и тут же рассказывает историю. О том, как, приехав в Россию и поняв, что здесь любят супы, вспомнил именно об отце. Потому что их семья жила в деревне, папа Карло еще затемно выходил работать в поле, возвращался домой продрогшим — и мама тут же кормила его любимым горячим минестроне. В любви к супам Лучано Карлович почувствовал связь его новой страны пребывания с семейной традицией — и оттого ему здесь даже в холодную погоду тепло...

Говорил, что хочет как-нибудь поехать в Сибирь и посмотреть, как живут простые русские люди. Потому что сам не задирает нос и ни на секунду не забывает, что он — деревенский житель. Красавец, да?

Two emojis to describe this? Hmm...



? and ?



So much for fair play. pic.twitter.com/z3x7Qaxyys — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021

Так же очаровал он и игроков. Они поверили ему — и, пожалуй, лучшая версия «Зенита» российских времен как команды — с 2010-го по середину 2012 года — и стала результатом не только игровых, но человеческих моментов.

И только со временем начало проясняться, что он далеко не так прост, как хочет казаться.

Еще в 2011-м случился эпизод, ставший первым звоночком, — самоличное решение Спаллетти не включать в заявку на матч с ЦСКА молодого игрока, стоившее «Зениту» технического поражения. Клуб сделал тогда козлом отпущения Радимова, убрав того с поста начальника команды (слова Широкова: «Клуб занял крайне неправильную позицию, свалив все на одного человека»). Спаллетти не пошел на принцип и не стал отстаивать человека, которого сам же и подставил. Российским футболистам «Зенита» эта история сильно не понравилась — но спустя время забылась.

Потом Спаллетти подставил Денисова. Ведь именно итальянец, чувствуя, что команда бурлит, первым в Самаре задал вопрос, кто мыслями далеко от футбольного поля. Не спроси — Денисов вышел бы на поле и не состоялся бы самый грандиозный скандал того сезона. Хавбек не становился руки в боки: мол, пока зарплату не поднимете — играть не буду. Это уже потом он встал в стойку и долго отказывался извиняться перед клубом. А Лучано опять был как бы ни при чем.

Потом он сдал Широкова. Тот не вышел ни на минуту в матче с ЦСКА строго после своего заявления насчет того, что решение КДК по матчу «Динамо» — «Зенит» (Питеру засчитали поражение за бросок петарды в Шунина) адекватно и соответствует регламенту. Более того, на пресс-конференции тренер еще и специально об этом сказал: «Я против тех, кто ведет себя как болельщик и называет решение КДК справедливым и адекватным».

Ladies and gentlemen, we got 'em.



(last one I promise) pic.twitter.com/pmBVYRgLU2 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021

После обидной потери очков в концовке той игры с ЦСКА Спаллетти на пресс-конференции пофамильно разнес всю русскоязычную часть команды, которая была костяком чемпионов двух предыдущих сезонов. Раньше он говорил жесткие вещи внутри коллектива, никуда не вынося, — и реакция была совсем другой. На следующий день игроки на собрании все это высказали ему в лицо. И эту разбитую тарелку отношений склеить оказалось уже невозможно. Отношение к нему стало в лучшем случае ироничным.

Почему Спаллетти не предпринял усилий, чтобы трещину залатать? Говорят, получил от крайне недовольных денисовской историей руководителей полный карт-бланш на самую жесткую перестройку команды. И при первом же удобном случае решил выказать наружу вызванную этим карт-бланшем брутальность.

Вот только брутальностью этой Спаллетти предал даже не раскритикованных им (впервые не внутри, а на публике) игроков. Он предал себя, свой стиль взаимоотношений с людьми. Лучано словно снял со стенки свою знаменитую коллекцию молотков и начал на публике лупить ими по головам не ожидавших этого футболистов.

Понятно, что те тоже, мягко говоря, не ангелы (смешно было бы обелять за все Денисова и Широкова, хотя на той прессухе перепало и Кержакову с Малафеевым), но мы сейчас говорим о нем. О том, что ему перестали верить, поскольку он показал себя лицемером. Это, кстати, один из классических примеров того, как губителен может быть вынос внутряка на публику.

И все оказалось кончено, пусть Лучано и проработал еще год с лишним. Чемпионом оба эти сезона становился ЦСКА, несмотря на 100-миллионных Халка с Витселем. Потому что уже не было команды. Ее удастся воссоздать уже только Андре Виллаш-Боашу в первый сезон.

Когда сейчас Спаллетти сказал и сделал то, что вы видели и читали, я вспомнил всю эту его гнильцу — и совсем не удивился. По чисто футбольным качествам он — топ. И обаять в первый момент он умеет как мало кто. Поэтому, думаю, и сейчас с «Наполи» лидирует.

Но потом, когда его лучше узнают, у людей наступает прозрение. Не может не наступить. Потому что, как выражался Авраам Линкольн, «можно обманывать часть народа все время, можно обманывать весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время». То же касается и футбольной команды.