Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 28 июня 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль 28 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

28 июня 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стартует на Уимблдоне матчем против аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча первого круга пройдет на Центральном корте и начнется приблизительно в 13.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Маттео Берреттини. Берреттини снова ждут в финале Уимблдона. Получится ли у него обыграть Джоковича?

Надаль — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу принимаются ставки с минимальным из возможных коэффициентов — 1.01, это примерно 99% вероятности исхода. На успех Серундоло котировка 15.5 (1%).

Если вы рискнете и поставите 1000 рублей на аргентинца, а он оправдает ваши ожидания, то выплата составит 15 500 рублей, а чистая прибыль — 14 500 рублей.

Однако можно подстраховать андердога ставкой на победу с форой по геймам:

  • Ф1(+8.5) идет за 2.14, Ф2(-8.5) — за 1.71;

  • Ф1(+9.5) идет за 1.61, Ф2(-9.5) — за 2.24.

При этом нет почти никаких шансов, что Франсиско зацепит хотя бы сет. На триумф Надаля 3-0 по партиям котировка 1.33.

На успех Серундоло с форой (+2.5) сета коэффициент 3.10, а на (+1.5) сета вообще космический — 7.30.

Если считаете, что в матче будет разыграно больше 30 геймов, берите ТБ 30.5 за 2.44. Обратную ставку ТМ 30.5 можно сделать за 1.51.

Тай-брейк в одной из партий легко оформить за 2.20.

Ига Швентек. Победная суперсерия Иги Швентек: сильнейшая теннисистка мира проиграет на Уимблдоне?

Прогноз и ставка на матч Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль

Надаль мог пропустить Уимблдон из-за травмы, но не просто приехал в Великобританию, но еще сделал шокирующее заявление — травма стопы его больше не беспокоит, он впервые за долгое время чувствует себя полностью здоровым.

Если это правда, то шансы испанца на победу в турнире возрастают, а соперника по первому кругу он должен пройти одним мизинцем. Тем более у Серундоло минимальный опыт игры на траве — всего шесть матчей и три победы над такими же грунтовиками, как он сам. Против Рафы ему ловить нечего, поэтому встреча получится короткой.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 28.5 гейма за 1.94.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Все хотят супербой Бивол – Бетербиев. Но он может сорваться из-за жадности и британского боксера
Материалы сюжета: Даниил Медведев: новая гонка за №1 в рейтинге ATP
Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас: прогноз на матч Уимблдона 27 июня 2022 года
Новак Джокович — Сун Ву Квон: прогноз на матч Уимблдона 27 июня 2022 года
Александр Зверев сократил отставание от Медведева в рейтинге ATP, Карацев поднялся на одну строчку
Победная суперсерия Иги Швентек: сильнейшая теннисистка мира проиграет на Уимблдоне?
Серена вернулась за 24-м титулом на ТБШ. Прервет ли она победную серию Швентек?
Баутиста-Агут прокомментировал победу над Медведевым в четвертьфинале турнира на Мальорке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы Англии отомстить Италии на чемпионате Европы U-19
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости