28 июня 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стартует на Уимблдоне матчем против аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча первого круга пройдет на Центральном корте и начнется приблизительно в 13.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Надаль — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу принимаются ставки с минимальным из возможных коэффициентов — 1.01, это примерно 99% вероятности исхода. На успех Серундоло котировка 15.5 (1%).

Если вы рискнете и поставите 1000 рублей на аргентинца, а он оправдает ваши ожидания, то выплата составит 15 500 рублей, а чистая прибыль — 14 500 рублей.

Однако можно подстраховать андердога ставкой на победу с форой по геймам:

Ф1(+8.5) идет за 2.14, Ф2(-8.5) — за 1.71;

Ф1(+9.5) идет за 1.61, Ф2(-9.5) — за 2.24.

При этом нет почти никаких шансов, что Франсиско зацепит хотя бы сет. На триумф Надаля 3-0 по партиям котировка 1.33.

На успех Серундоло с форой (+2.5) сета коэффициент 3.10, а на (+1.5) сета вообще космический — 7.30.

Если считаете, что в матче будет разыграно больше 30 геймов, берите ТБ 30.5 за 2.44. Обратную ставку ТМ 30.5 можно сделать за 1.51.

Тай-брейк в одной из партий легко оформить за 2.20.

Прогноз и ставка на матч Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль

Надаль мог пропустить Уимблдон из-за травмы, но не просто приехал в Великобританию, но еще сделал шокирующее заявление — травма стопы его больше не беспокоит, он впервые за долгое время чувствует себя полностью здоровым.

Если это правда, то шансы испанца на победу в турнире возрастают, а соперника по первому кругу он должен пройти одним мизинцем. Тем более у Серундоло минимальный опыт игры на траве — всего шесть матчей и три победы над такими же грунтовиками, как он сам. Против Рафы ему ловить нечего, поэтому встреча получится короткой.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 28.5 гейма за 1.94.