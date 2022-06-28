Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 28 июня 2022 года
28 июня 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стартует на Уимблдоне матчем против аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча первого круга пройдет на Центральном корте и начнется приблизительно в 13.00 по московскому времени. В России она показана не будет.
Надаль — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу принимаются ставки с минимальным из возможных коэффициентов — 1.01, это примерно 99% вероятности исхода. На успех Серундоло котировка 15.5 (1%).
Если вы рискнете и поставите 1000 рублей на аргентинца, а он оправдает ваши ожидания, то выплата составит 15 500 рублей, а чистая прибыль — 14 500 рублей.
Однако можно подстраховать андердога ставкой на победу с форой по геймам:
При этом нет почти никаких шансов, что Франсиско зацепит хотя бы сет. На триумф Надаля 3-0 по партиям котировка 1.33.
На успех Серундоло с форой (+2.5) сета коэффициент 3.10, а на (+1.5) сета вообще космический — 7.30.
Если считаете, что в матче будет разыграно больше 30 геймов, берите ТБ 30.5 за 2.44. Обратную ставку ТМ 30.5 можно сделать за 1.51.
Тай-брейк в одной из партий легко оформить за 2.20.
Прогноз и ставка на матч Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль
Надаль мог пропустить Уимблдон из-за травмы, но не просто приехал в Великобританию, но еще сделал шокирующее заявление — травма стопы его больше не беспокоит, он впервые за долгое время чувствует себя полностью здоровым.
Если это правда, то шансы испанца на победу в турнире возрастают, а соперника по первому кругу он должен пройти одним мизинцем. Тем более у Серундоло минимальный опыт игры на траве — всего шесть матчей и три победы над такими же грунтовиками, как он сам. Против Рафы ему ловить нечего, поэтому встреча получится короткой.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 28.5 гейма за 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -