Эксперты оценили шансы Англии отомстить Италии на чемпионате Европы U-19
28 июня 2022 года состоятся полуфиналы чемпионата Европы U-19. В одном из них сойдутся финалисты прошлого взрослого Евро — Англия и Италия. Игра пройдет на стадионе «MOL-Арена» в Дунайска-Стреде, время начала — 18.00 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию серьезным фаворитом: коэффициент на победу англичан в основное время — 1.95, примерно 50%. Шансы Италии оценены в 3.70 (25%), на ничью предложены те же 3.70 (25%).
Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, исхода встречи говорят практически о полном отсутствии шансов у «Скуадры адзурры»:
• ничья 1:1 идет за 6.70;
• победа Англии 1:0 — за 7.40;
• успех «Трех львов» 2:1 — за 8.10.
Англичане мощно прошли групповой этап и выковали три победы в трех матчах: сборная не пропустила ни одного мяча и закончила с разницей мячей 7:0. Италия выступила в группе не так уверенно: с разницей в один мяч обыграла аутсайдеров квартета Румынию и Словакию, но без шансов влетела Франции 1:4.
Даже на то, что Италия не проиграет в основное время, предложен серьезный коэффициент 1.85. «Двойной исход» на англичан идет за 1.28.
Эксперты не особо верят в выход итальянцев в финал: котировка — сокрушительные 2.55. Эту линию на англичан можно взять за 1.51. За всю историю турниров «Скуадра адзурра» на один раз чаще выбиралась в решающий матч — четыре против трех. Правда, по победам у сборных равенство — 1:1.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -