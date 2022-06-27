Эксперты оценили шансы Англии отомстить Италии на чемпионате Европы U-19

28 июня 2022 года состоятся полуфиналы чемпионата Европы U-19. В одном из них сойдутся финалисты прошлого взрослого Евро — Англия и Италия. Игра пройдет на стадионе «MOL-Арена» в Дунайска-Стреде, время начала — 18.00 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию серьезным фаворитом: коэффициент на победу англичан в основное время — 1.95, примерно 50%. Шансы Италии оценены в 3.70 (25%), на ничью предложены те же 3.70 (25%).

Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, исхода встречи говорят практически о полном отсутствии шансов у «Скуадры адзурры»:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа Англии 1:0 — за 7.40;

• успех «Трех львов» 2:1 — за 8.10.

Англичане мощно прошли групповой этап и выковали три победы в трех матчах: сборная не пропустила ни одного мяча и закончила с разницей мячей 7:0. Италия выступила в группе не так уверенно: с разницей в один мяч обыграла аутсайдеров квартета Румынию и Словакию, но без шансов влетела Франции 1:4.

Даже на то, что Италия не проиграет в основное время, предложен серьезный коэффициент 1.85. «Двойной исход» на англичан идет за 1.28.

Эксперты не особо верят в выход итальянцев в финал: котировка — сокрушительные 2.55. Эту линию на англичан можно взять за 1.51. За всю историю турниров «Скуадра адзурра» на один раз чаще выбиралась в решающий матч — четыре против трех. Правда, по победам у сборных равенство — 1:1.