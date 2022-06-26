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Победная суперсерия Иги Швентек: сильнейшая теннисистка мира проиграет на Уимблдоне?

Прогноз и коэффициенты на победную серию Иги Швентек
Евгений Коростелев
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Ига Швентек.
Фото Global Look Press
Полька выиграла 35 матчей подряд.

В 2022 году в женском теннисе нет ничего стабильнее и качественнее игры и результатов Иги Швентек. После завершения карьеры экс-первой ракетки мира Эшли Барти польская спортсменка перехватила лидерство и не проигрывает уже 35 матчей подряд.

Ее невероятная серия началась еще 22 февраля — c победы над швейцаркой Викторией Голубиц в Дохе. С тех пор Ига выиграла шесть титулов, отдав за этот отрезок всего шесть партий.

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Мало кто сомневается, что у Швентек найдутся достойные соперницы на Уимблдоне. Однако прошлые выступления польки на турнире намекают, что у нее могут возникнуть проблемы. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали сетку Иги и предположили, на какой отметке прервется ее серия.

40 побед — недостижимая цель?

Как и положено первой ракетке мира, Швентек при жеребьевке Уимблдона возглавила «посев» и была определена в верхнюю половину таблицы. Естественно, соперница по первому раунду ей досталась самая заурядная — 25-летняя хорватка Яна Фетт, занимающая 253-е место в текущем рейтинге. Ее Ига пройдет без проблем, даже если включится на 35% возможностей. Поэтому аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ даже не принимают ставки на то, что серия оборвется на отметке в 35 матчей.

Во втором матче Швентек также вряд ли столкнется с серьезным сопротивлением: ее соперницей станет либо получившая уайлд-кард британка Сонай Картал, либо теннисистка из Черногории Данка Ковинич. С последней Ига играла в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2022 и победила в двух сетах, хотя испытала проблемы во втором — едва не отдала партию с 4:1 и двух брейков. На то, что серия достигнет отметки в 37 побед, коэффициент 1.07. На то, что она оборвется раньше, котировка 6.80.

А теперь загибаем пальцы и считаем остальные возможные победы. Итак, Швентек без затруднений пройдет в третий круг, а ее винстрик достигнет 37 матчей. Самая опасная из потенциальных соперниц по 1/16 — Юлия Путинцева из Казахстана. В личных встречах с ней Ига ведет 1-0, но та победа была добыта год назад на харде в Остраве. На то, что успех в игре с Юлией или другой менее рейтинговой соперницей станет 38-м в графике, коэффициент 1.15. Обратную ставку можно сделать за 4.61.

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В четвертом круге Швентек предстоит улучшить результат на Уимблдоне — полька еще никогда не проходила эту стадию. В прошлом году Ига в 1/8 споткнулась об Онс Жабер, но в этом таких мощных соперниц у нее не будет. Максимальное сопротивление она ощутит в случае, если до этого раунда дойдет экс-вторая ракетка мира Барбора Крейчикова. Правда, с февраля чешка провела всего два матча из-за повреждения, а на траве за неделю до старта Уимблдона проиграла Марте Костюк. Не факт, что она доберется до Иги, но если даже это случится, то у польки будет большое преимущество. На 39 побед подряд коэффициент 1.35. Меньше 39 — 2.90.

В четвертьфинале Швентек, предположительно, будет ждать одна из этих девушек — Гарбинье Мугуруса, Бьянка Андрееску или Джессика Пегула. Все они выступают очень нестабильно, и лучшим достижением на траве для них в этом сезоне стал финал канадки в Бад-Хомбурге. Поэтому можно рассчитывать, что Ига выйдет на пятый десяток побед, — поставить на это можно за 1.55. Если считаете, что этого не произойдет, берите обратный вариант за 2.30.

Если Швентек доберется до полуфинала, там ее ожидает самая опасная оппозиция — набравшая неплохую форму Кори Гауфф, либо прошлогодняя финалистка Каролина Плишкова, либо семикратная чемпионка Серена Уильямс, или Симона Халеп, с которой у Иги равенство в очных встречах. В общем, выиграть будет непросто, а коэффициент на 41 победу подряд — 1.96. С меньшей котировкой идет ТМ 41 за 1.76.

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Чемпионство на Уимблдоне принесет Иге первую победу на травяном «мейджоре», третий успех на «Шлеме» и седьмой титул в сезоне подряд. А победная серия достигнет 42 матчей — этот вариант идет за 2.50, обратный — за 1.47.

Дальнейшее развитие победного цикла зависит от того, когда и где проведет следующий турнир Ига, а также от соперниц, с которыми ей придется встретиться. И все-таки на продолжение серии до 43 матчей коэффициент 2.70, до 44 — 2.90, а до 45 — 3.20.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Ига Свентек
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