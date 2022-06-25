Берреттини снова ждут в финале Уимблдона. Получится ли у него обыграть Джоковича?

Итальянец находится в великолепной форме.

Уимблдон-2022 будет не таким, как обычно, — решением ATP и WTA турнир лишен возможности начислять рейтинговые очки. Все из-за недопуска теннисистов из России и Белоруссии. И все же в их отсутствие и в новых условиях травяной ТБШ будет горячим. Насладиться им вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда и где состоится Уимблдон-2022

Турнир состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в городе Уимблдон, Великобритания. Матчи мужского одиночного разряда стартуют 27 июня, завершится третий в сезоне ТБШ финалом 10 июля. В России ивент показан не будет.

Уимблдон-2022: прогноз и ставка на фаворитов турнира в мужском одиночном разряде

Новак Джокович

Серб не отдает корону Уимблдона и в последние годы максимально приблизился к рекорду Роджера Федерера. У швейцарца восемь титулов в Великобритании, у Новака — шесть, но он выиграл три последних турнира (в 2020-м впервые в истории не проводился из-за пандемии).

Конечно, в отсутствие Федерера, при недавно залечившем травму Надале и без Медведева у Джокера максимально высокие шансы повторить успех — аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ дают на его чемпионство коэффициент 1.90. С такой же котировкой можно взять вариант «Джокович не выиграет».

Единственное, что может помешать ему показать максимальный результат, — внезапная травма или отсутствие должной подготовки. До Уимблдона Новак не провел ни одного официального матча на траве и размялся лишь на выставочном ивенте в Херлингеме — разгромил Оже-Альяссима 6:2, 6:1.

Но на успех Джоковича наверняка повлияет удачная жеребьевка — Надаль, Циципас, Кирьос и Берреттини попали в другую половину. А самый опасный соперник в его части — Карлос Алькарас, чьи навыки игры на траве до сих пор не раскрыты.

Маттео Берреттини

Прошлогодний полуфиналист из-за травмы и операции не выступал почти три месяца с хардового турнира в Индиан-Уэллсе. Казалось, на Уимблдоне Берреттини в этот раз ловить нечего, но итальянец показал невероятный уровень подготовки и выиграл два соревнования подряд — в Штутгарте и Лондоне. Его победная серия достигла девяти матчей.

Причем соперниками Маттео были отнюдь не аутсайдеры из второй сотни рейтинга: в Германии он расправился с травяным специалистом Марреем и остановил набравшего ход Оскара Отте, а в столице Англии одолел Эванса, Пола, Ван Де Зандсхулпа и Крайиновича — приятный список скальпов.

За несколько недель до старта Уимблдона Берреттини не входил в тройку претендентов на титул, но теперь стоит прямо за Джоковичем. На его успех можно поставить за 7.00. Проблема в том, что он попал в четверть к Циципасу или Кирьосу, а в полуфинале может встретиться с Надалем (если все они туда дойдут). Поэтому для потенциального финала с Джоковичем Маттео придется затратить много сил, которых на выигрыш титула уже может не хватить.

Рафаэль Надаль

После триумфа на «Ролан Гаррос» представители команды Надаля сообщили, что тот точно не выступит на Уимблдоне. Позднее Рафу засняли покидающим Париж на костылях — казалось, шансов на участие в травяном «мейджоре» нет никаких. Но испанец снова показал чудеса регенерации — за несколько дней встал на ноги и заявил, что приедет за третьим «Шлемом» в году.

Конечно, Надаль хочет добиться того, что в 2021-м не удалось Джоковичу, — собрать «Календарный Большой шлем». Рафа впервые в карьере выиграл два стартовых турнира — Australian Open и «Ролан Гаррос» — и вряд ли еще раз повторит успех.

Проблема в том, что трава — самое неудобное покрытие для испанца. Уимблдон он выиграл всего дважды, и последний раз — в 2010-м, когда был молод и здоров. Сейчас, после изнурительной первой части сезона и череды повреждений, поверить в еще одну его победу очень сложно. Тем не менее на успех Рафаэля принимаются ставки с коэффициентом 7.50 — он третий фаворит.

Карлос Алькарас

Испанец — главный джокер аналитиков. От Карлоса ждали успеха на «Ролан Гаррос», но он так и не стал оппозицией Надалю или Джоковичу — за раунд до встречи с одной из легенд уступил Александру Звереву. Чего ждать от него на траве, вообще непонятно, ведь в прошлом сезоне он уже во втором круге проиграл Даниилу Медведеву, взяв всего семь геймов.

Сейчас Алькарас подрос ментально и физически, но это не значит, что он сможет показывать одинаково высокие результаты на всех покрытиях. Тем более перед Уимблдоном он сыграл только один выставочный матч против Каспера Рууда — пятой ракетки мира, у которой всего четыре победы на траве.

И все же любители риска и фанаты Карлоса могут поставить на него с коэффициентом 9.00. Возможно, в отсутствие Медведева испанцу удастся пройти значительно дальше по сетке.

Феликс Оже-Альяссим

Канадец — еще один странный выбор аналитиков. На его триумф котировка 14.0, хотя он вообще не блещет на траве. В этом сезоне Феликс отыграл два турнира на покрытии — в Хертогенбоше уступил в полуфинале 205-й ракетке мира Ван Рейнховену, а в Галле на двух тай-брейках выбыл от Хуркача. Единственное оправдание для Оже — оба соперника, которым он проиграл, в итоге взяли титулы.

В целом жеребьевка Уимблдона благоволила Феликсу, но только для того, чтобы он без помех дошел до второй недели. Дальше его потенциальный путь такой: Надаль, Берреттини/Кирьос/Циципас, Джокович. Не верится, что он пройдет подряд стольких ярких конкурентов.

Прогноз от «СЭ»: Джокович — победитель Уимблдона за 1.90.

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