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Англия — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы U-19 Англия — Италия 28 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Полузащитник Карни Чуквуэмека в игре за «Астон Виллу».
Фото Global Look Press

28 июня в 18.00 по московскому времени в Национальном тренировочном центре в городе Сенец, Словакия состоится первый полуфинал чемпионата Европы для игроков до 19 лет. В нем сыграют два из трех главных фаворитов турнира — команды Англии и Италии. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 17.50 мск.

Чемпионат Европы U19. 1/2 финала
28 июн, 18:00. NTC Senec (Сенец)
Англия U19
Италия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию фаворитом. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Триумф Италии доступен с самой высокой котировкой — 3.90 (23%), ничья — за 3.70 (25%).

Ставка в 1000 рублей на то, что команды не выявят сильнейшего в основное время, в случае успеха принесет выплату в 3700 рублей.

Вариант «Италия не проиграет» доступен за 1.90.

Если считаете, что англичане выйдут в финал, но боитесь взять их победу в основное время, оформите общий успех за 1.48. У Италии этот рынок идет за 2.65.

Англия на групповом этапе не пропустила ни разу, поэтому перед гостями стоит тяжелая задача — забить хотя бы раз. На гол «Скуадры адзурры» котировка 1.41, на ИТБ2 (1.5) — 2.85.

При этом аналитики считают, что «Три льва» отличатся как минимум дважды — на ИТБ1 (1.5) котировка 1.83, на ИТМ1 (1.5) — 1.90.

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Общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.03.

Взрослые команды совсем недавно засушили матч в Лиге наций и сыграли вничью — 0:0. На то, что молодежь покажет старшакам, как играть результативно и оформит вариант «обе забьют», котировка 1.71. На обратный исход — 2.06.

При том, что Англия серьезный фаворит, самый вероятный точный счет — 1:1 за 6.80.

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Англия — Италия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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