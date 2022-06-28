Англия — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
28 июня в 18.00 по московскому времени в Национальном тренировочном центре в городе Сенец, Словакия состоится первый полуфинал чемпионата Европы для игроков до 19 лет. В нем сыграют два из трех главных фаворитов турнира — команды Англии и Италии. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 17.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Англию фаворитом. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Триумф Италии доступен с самой высокой котировкой — 3.90 (23%), ничья — за 3.70 (25%).
Ставка в 1000 рублей на то, что команды не выявят сильнейшего в основное время, в случае успеха принесет выплату в 3700 рублей.
Вариант «Италия не проиграет» доступен за 1.90.
Если считаете, что англичане выйдут в финал, но боитесь взять их победу в основное время, оформите общий успех за 1.48. У Италии этот рынок идет за 2.65.
Англия на групповом этапе не пропустила ни разу, поэтому перед гостями стоит тяжелая задача — забить хотя бы раз. На гол «Скуадры адзурры» котировка 1.41, на ИТБ2 (1.5) — 2.85.
При этом аналитики считают, что «Три льва» отличатся как минимум дважды — на ИТБ1 (1.5) котировка 1.83, на ИТМ1 (1.5) — 1.90.
Общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.03.
Взрослые команды совсем недавно засушили матч в Лиге наций и сыграли вничью — 0:0. На то, что молодежь покажет старшакам, как играть результативно и оформит вариант «обе забьют», котировка 1.71. На обратный исход — 2.06.
При том, что Англия серьезный фаворит, самый вероятный точный счет — 1:1 за 6.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -