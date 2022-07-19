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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы Черчесова пробиться с «Ференцварошем» в следующий раунд квалификации ЛЧ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Стипе Лончар, «Ференцварош».
Фото Global Look Press

20 июля «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с братиславским «Слованом». Игра состоится на «Групама Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Рассудит команды испанский арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
20 июл, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Слован Бр

Чемпионы Венгрии — абсолютные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Их победу можно взять с котировкой 1.41, это приблизительно 70% вероятности. На ничью предлагается поставить за 5.00 (20%), на успех «Слована» — за 7.90 (10%).

1000 рублей может превратиться в 7900 рублей в случае ставки на победу гостей и положительного исхода.

Тотал больше 2.5 мяча идет за коэффициент 1.92, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.20, противоположный исход — за 1.67.

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Эксперты считают, что у команды Черчесова отличные шансы продвинуться дальше по сетке квалификации ЛЧ: на успех «Ференцвароша» по итогам двух матчей можно поставить за 1.26, на их соперников — за 4.10.

Футбол
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ФК Ференцварош
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И В Н П +/- О
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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