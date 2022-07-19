Эксперты оценили шансы Черчесова пробиться с «Ференцварошем» в следующий раунд квалификации ЛЧ

20 июля «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с братиславским «Слованом». Игра состоится на «Групама Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Рассудит команды испанский арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Чемпионы Венгрии — абсолютные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Их победу можно взять с котировкой 1.41, это приблизительно 70% вероятности. На ничью предлагается поставить за 5.00 (20%), на успех «Слована» — за 7.90 (10%).

1000 рублей может превратиться в 7900 рублей в случае ставки на победу гостей и положительного исхода.

Тотал больше 2.5 мяча идет за коэффициент 1.92, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.20, противоположный исход — за 1.67.

Эксперты считают, что у команды Черчесова отличные шансы продвинуться дальше по сетке квалификации ЛЧ: на успех «Ференцвароша» по итогам двух матчей можно поставить за 1.26, на их соперников — за 4.10.