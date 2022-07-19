Эксперты оценили шансы Черчесова пробиться с «Ференцварошем» в следующий раунд квалификации ЛЧ
20 июля «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с братиславским «Слованом». Игра состоится на «Групама Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Рассудит команды испанский арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
Чемпионы Венгрии — абсолютные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Их победу можно взять с котировкой 1.41, это приблизительно 70% вероятности. На ничью предлагается поставить за 5.00 (20%), на успех «Слована» — за 7.90 (10%).
1000 рублей может превратиться в 7900 рублей в случае ставки на победу гостей и положительного исхода.
Тотал больше 2.5 мяча идет за коэффициент 1.92, ТМ 2.5 — за 1.95.
Вариант «обе забьют» доступен за 2.20, противоположный исход — за 1.67.
Эксперты считают, что у команды Черчесова отличные шансы продвинуться дальше по сетке квалификации ЛЧ: на успех «Ференцвароша» по итогам двух матчей можно поставить за 1.26, на их соперников — за 4.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1