«Спортинг» — «Рома»: прогноз на товарищеский матч 19 июля 2022 года
Европейские топ-клубы продолжают активную подготовку к старту нового сезона. «Рома» после побед над «Сандерлендом» и «Портимоненси» сыграет с самым серьезным оппонентом — лиссабонским «Спортингом». Игра пройдет в Португалии на стадионе «Алгарве» и начнется в 22.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы римлян выиграть повыше, чем у соперника. На успех команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.13, это примерно 46% вероятности исхода. На втором месте по величине котировки победа «Спортинга» — 3.00 (30%), ничья оценена в 3.60 (24%).
Ставка в 1000 рублей на триумф номинальных хозяев в случае нужного исхода принесет выплату в 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей.
Спортинг" свел вничью оба предсезонных матча — вариант «хозяева не проиграют» доступен за 1.67.
Обе команды против равных соперников предпочитают играть в атаку, поэтому высока вероятность обмена голами — его можно взять за 1.69. Обратный исход оценен в 2.10.
Считаете, что матч получится «верховым»? На тотал больше 2.5 гола котировка 1.81, на ТМ 2.5 — 1.94.
На то, что первый гол будет забит с первой по 27-ю минуту, ставку предлагается сделать за 1.96. С 28-й по 90-ю — также за 1.96. На отсутствие забитых мячей — за 11.0.
Три наиболее вероятных исхода, по мнению аналитиков:
Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Рома»
«Рома» всухую выиграла оба товарищеских матча и вообще из десяти последних встреч не пропустила в шести. Надежность обороны римлян поражает, но нужны два уточнения: команда Жозе Моуринью не пропускала либо в играх против слабых соперников, либо в важных матчах, где португалец использовал «автобусную» тактику. Такой была битва против «Фейеноорда», и то мы все помним, сколько моментов не реализовали голландцы.
«Спортинг» — клуб остроатакующий, который редкие матчи заканчивает без забитых мячей. Учитывая, что встреча все-таки товарищеская и переходить на тотально оборонительную тактику никто не будет, следует поставить на голы от обеих команд.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1