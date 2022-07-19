Европейские топ-клубы продолжают активную подготовку к старту нового сезона. «Рома» после побед над «Сандерлендом» и «Портимоненси» сыграет с самым серьезным оппонентом — лиссабонским «Спортингом». Игра пройдет в Португалии на стадионе «Алгарве» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы римлян выиграть повыше, чем у соперника. На успех команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.13, это примерно 46% вероятности исхода. На втором месте по величине котировки победа «Спортинга» — 3.00 (30%), ничья оценена в 3.60 (24%).

Ставка в 1000 рублей на триумф номинальных хозяев в случае нужного исхода принесет выплату в 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей.

Спортинг" свел вничью оба предсезонных матча — вариант «хозяева не проиграют» доступен за 1.67.

Обе команды против равных соперников предпочитают играть в атаку, поэтому высока вероятность обмена голами — его можно взять за 1.69. Обратный исход оценен в 2.10.

Считаете, что матч получится «верховым»? На тотал больше 2.5 гола котировка 1.81, на ТМ 2.5 — 1.94.

На то, что первый гол будет забит с первой по 27-ю минуту, ставку предлагается сделать за 1.96. С 28-й по 90-ю — также за 1.96. На отсутствие забитых мячей — за 11.0.

Три наиболее вероятных исхода, по мнению аналитиков:

ничья 1:1 — за 6.40;

победа «Ромы» 1:0 — за 7.80;

успех 2:1 — за 8.30.

Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Рома»

«Рома» всухую выиграла оба товарищеских матча и вообще из десяти последних встреч не пропустила в шести. Надежность обороны римлян поражает, но нужны два уточнения: команда Жозе Моуринью не пропускала либо в играх против слабых соперников, либо в важных матчах, где португалец использовал «автобусную» тактику. Такой была битва против «Фейеноорда», и то мы все помним, сколько моментов не реализовали голландцы.

«Спортинг» — клуб остроатакующий, который редкие матчи заканчивает без забитых мячей. Учитывая, что встреча все-таки товарищеская и переходить на тотально оборонительную тактику никто не будет, следует поставить на голы от обеих команд.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.