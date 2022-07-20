«Ференцварош» — «Слован»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 июля 2022 года
20 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош» и словацкий «Слован». Игра начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Гроупама» в Будапеште. В России прямая трансляция показана не будет. В первом раунде команда Черчесова прошла казахстанский «Тобол» (5:1 по сумме), а «Слован» в дополнительное время разобрался с «Динамо» Батуми (2:1).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выбрали однозначного фаворита. На победу «Ференцвароша» можно поставить за 1.41, это примерно 70% вероятности. Ничья идет за 5.00 (20%), победа «Слована» — за 7.90 (10%).
При ставке в 1000 рублей на триумф венгерского клуба в случае положительного исхода выплата составит 1410 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 3.10.
Чуть улучшить положение «Слована» и заодно поднять коэффициент можно при помощи форы, например, Ф1(-1.5) доступна за 2.18, а Ф2(+1.5) — за 1.68.
При таком разрыве в классе у «Слована» немного шансов забить, а вот пропустить — да. Если согласны, можете взять «обе забьют — нет» за 1.67.
В прошлом раунде команда Черчесова повеселилась — «Тобол» в ответной игре получил пять мячей. «Слован», возможно, справится лучше, но на ИТБ1 (2.5) коэффициент отличный — 2.90.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 2:0 за 5.80.
Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Слован»
Черчесов серо выступил в Казахстане, но на то был ряд объективных причин. Самый старт сезона, долгий перелет. В домашних стенах ожидался совсем другой результат, и в итоге клуб его обеспечил — «Тобол» был разгромлен 5:1. «Ференцварош» выходит на те мощности, которые тренер заложил. «Слован» же прошел куда менее страшного соперника, нежели «Тобол», «Динамо Батуми», и сделал это не очень убедительно. В Будапеште словакам будет тяжело сдержать противника.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.32.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1