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«Ференцварош» — «Слован»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован» 20 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов, «Ференцварош».
Фото Global Look Press

20 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош» и словацкий «Слован». Игра начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Гроупама» в Будапеште. В России прямая трансляция показана не будет. В первом раунде команда Черчесова прошла казахстанский «Тобол» (5:1 по сумме), а «Слован» в дополнительное время разобрался с «Динамо» Батуми (2:1).

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
20 июл, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Слован Бр

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выбрали однозначного фаворита. На победу «Ференцвароша» можно поставить за 1.41, это примерно 70% вероятности. Ничья идет за 5.00 (20%), победа «Слована» — за 7.90 (10%).

При ставке в 1000 рублей на триумф венгерского клуба в случае положительного исхода выплата составит 1410 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 3.10.

Чуть улучшить положение «Слована» и заодно поднять коэффициент можно при помощи форы, например, Ф1(-1.5) доступна за 2.18, а Ф2(+1.5) — за 1.68.

При таком разрыве в классе у «Слована» немного шансов забить, а вот пропустить — да. Если согласны, можете взять «обе забьют — нет» за 1.67.

В прошлом раунде команда Черчесова повеселилась — «Тобол» в ответной игре получил пять мячей. «Слован», возможно, справится лучше, но на ИТБ1 (2.5) коэффициент отличный — 2.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 2:0 за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Слован»

Черчесов серо выступил в Казахстане, но на то был ряд объективных причин. Самый старт сезона, долгий перелет. В домашних стенах ожидался совсем другой результат, и в итоге клуб его обеспечил — «Тобол» был разгромлен 5:1. «Ференцварош» выходит на те мощности, которые тренер заложил. «Слован» же прошел куда менее страшного соперника, нежели «Тобол», «Динамо Батуми», и сделал это не очень убедительно. В Будапеште словакам будет тяжело сдержать противника.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.32.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ференцварош
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Эксперты оценили шансы Черчесова пробиться с «Ференцварошем» в следующий раунд квалификации ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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