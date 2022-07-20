20 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош» и словацкий «Слован». Игра начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Гроупама» в Будапеште. В России прямая трансляция показана не будет. В первом раунде команда Черчесова прошла казахстанский «Тобол» (5:1 по сумме), а «Слован» в дополнительное время разобрался с «Динамо» Батуми (2:1).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выбрали однозначного фаворита. На победу «Ференцвароша» можно поставить за 1.41, это примерно 70% вероятности. Ничья идет за 5.00 (20%), победа «Слована» — за 7.90 (10%).

При ставке в 1000 рублей на триумф венгерского клуба в случае положительного исхода выплата составит 1410 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 3.10.

Чуть улучшить положение «Слована» и заодно поднять коэффициент можно при помощи форы, например, Ф1(-1.5) доступна за 2.18, а Ф2(+1.5) — за 1.68.

При таком разрыве в классе у «Слована» немного шансов забить, а вот пропустить — да. Если согласны, можете взять «обе забьют — нет» за 1.67.

В прошлом раунде команда Черчесова повеселилась — «Тобол» в ответной игре получил пять мячей. «Слован», возможно, справится лучше, но на ИТБ1 (2.5) коэффициент отличный — 2.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 2:0 за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Слован»

Черчесов серо выступил в Казахстане, но на то был ряд объективных причин. Самый старт сезона, долгий перелет. В домашних стенах ожидался совсем другой результат, и в итоге клуб его обеспечил — «Тобол» был разгромлен 5:1. «Ференцварош» выходит на те мощности, которые тренер заложил. «Слован» же прошел куда менее страшного соперника, нежели «Тобол», «Динамо Батуми», и сделал это не очень убедительно. В Будапеште словакам будет тяжело сдержать противника.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.32.