«Ростов» — лучшая весенняя команда РПЛ. Против нее «Локо» с пока несостоявшимся каталонцем Глушенковым
6 мая «Локомотив» в 27-м туре РПЛ примет лучшую команду весенней части чемпионата — «Ростов». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайты matchtv.ru и Winline, а также телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 20.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 6 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на железнодорожников можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 43% вероятности. Успех ростовчан предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 3.70 (26%).
В первом круге подопечные Валерия Карпина минимально переиграли «Локомотив» (1:0). Вероятность того, что они как минимум не проиграют в Москве, оценена в 1.69.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата отражают преимущество москвичей:
• 1:1 — за 6.00;
• 1:0 и 2:1 — за 8.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.02.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.60, коэффициент на обратный вариант — 2.25.
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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 мая 2024 года
«Локомотив» сейчас одна из самых ярких команд РПЛ. В прошлом туре железнодорожники уступили «Спартаку» (2:3), матчем ранее с таким же счетом обыграли «Нижний Новгород», незадолго до этого выдали огненную ничью с ЦСКА (3:3). Правда, высокая результативность в обе стороны сказывается на отсутствии стабильности в результатах — в восьми весенних играх чемпионата москвичи добыли всего две победы, зато целых четыре раза сыграли вничью.
Больше парней Михаила Галактионова в РПЛ забил только ЦСКА, да и то всего на один мяч (45 против 44). Потрясающий сезон проводит Максим Глушенков — у него уже 17 ассистов во всех турнирах, к которым он добавил восемь голов. «Никогда не играл в «Барселоне» и ла лиге, поэтому мне немного сложно говорить про это. Но, думаю, Максим Глушенков готов для игры в «Барселоне». А почему нет?» — считает партнер россиянина Жерзино Ньямси.
При этом лучший бомбардир команды — нередко играющий в защите Наир Тикнизян. Он отличился девять раз, что много для игрока его амплуа, но маловато для лучшего снайпера клуба. В явном кризисе находится Артем Дзюба: 35-летний форвард в последний раз забивал 5 ноября и с тех пор потерял место в основе. Сейчас он получает крайне мало игрового времени, в основном выходя на замену.
В плане результатов «Ростов» точно выглядит лучше — команда вообще набрала больше всех очков в РПЛ за весенний период (19). У подопечных Карпина шесть побед в восьми играх при всего одном поражении — от «Спартака» (1:5). Вероятно, у южан пошло благодаря стабилизировавшейся игре в обороне: не считая погрома от красно-белых, они лишь раз за этот период пропустили больше одного мяча. При этом команда Карпина по-прежнему остается одной из самых пропускающих в чемпионате (39) — на один больше только у занимающих два последних места «Урала» и «Сочи».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Ростов»
У хозяев недоступны два важных игрока основы — Лукас Фассон и Наир Тикнизян. Также на больничном нападающий Саид Хамулич.
У гостей точно не будет полузащитника Алексея Миронова и нападающего Мохаммада Мохебби, который весной положил по дублю в ворота «Краснодара» и «Динамо».
«Локомотив» — «Ростов»: статистика личных встреч
В первом круге ростовчане добыли минимальную победу (1:0) на домашнем стадионе. При этом за всю историю встреч команд в РПЛ серьезное преимущество на стороне «Локомотива» — 33 победы в 59 матчах. «Ростов» за это время лишь девять раз добыл три очка.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»
Команды вполне могут устроить зрелищный матч: хозяева — вторые в чемпионате по забитым мячам, гости же вторые по пропущенным. При этом железнодорожники тоже не всегда действуют надежно: только в прошлых четырех турах получили в свои ворота девять мячей. В семи из восьми весенних матчей «Локомотива» отличались обе стороны, в шести еще и заходил тотал больше 2.5 гола. Конкретно в противостоянии «Локо» и «Ростова» рынок на «обе забьют» и ТБ 2.5 мяча зашел в восьми из 10 предыдущих встреч во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3