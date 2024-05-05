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«Ростов» — лучшая весенняя команда РПЛ. Против нее «Локо» с пока несостоявшимся каталонцем Глушенковым

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 6 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Максим Глушенков.
Фото Global Look Press
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
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У Максима уже 17 голевых во всех турнирах.

6 мая «Локомотив» в 27-м туре РПЛ примет лучшую команду весенней части чемпионата — «Ростов». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайты matchtv.ru и Winline, а также телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 20.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 6 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на железнодорожников можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 43% вероятности. Успех ростовчан предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 3.70 (26%).

В первом круге подопечные Валерия Карпина минимально переиграли «Локомотив» (1:0). Вероятность того, что они как минимум не проиграют в Москве, оценена в 1.69.

Мурад Мусаев, Сергей Семак, Марцел Личка. В РПЛ уникальная чемпионская гонка. Как долго в ней продержатся три команды?

Три наиболее ожидаемых экспертами результата отражают преимущество москвичей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 и 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.02.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.60, коэффициент на обратный вариант — 2.25.

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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 мая 2024 года

«Локомотив» сейчас одна из самых ярких команд РПЛ. В прошлом туре железнодорожники уступили «Спартаку» (2:3), матчем ранее с таким же счетом обыграли «Нижний Новгород», незадолго до этого выдали огненную ничью с ЦСКА (3:3). Правда, высокая результативность в обе стороны сказывается на отсутствии стабильности в результатах — в восьми весенних играх чемпионата москвичи добыли всего две победы, зато целых четыре раза сыграли вничью.

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Больше парней Михаила Галактионова в РПЛ забил только ЦСКА, да и то всего на один мяч (45 против 44). Потрясающий сезон проводит Максим Глушенков — у него уже 17 ассистов во всех турнирах, к которым он добавил восемь голов. «Никогда не играл в «Барселоне» и ла лиге, поэтому мне немного сложно говорить про это. Но, думаю, Максим Глушенков готов для игры в «Барселоне». А почему нет?» — считает партнер россиянина Жерзино Ньямси.

При этом лучший бомбардир команды — нередко играющий в защите Наир Тикнизян. Он отличился девять раз, что много для игрока его амплуа, но маловато для лучшего снайпера клуба. В явном кризисе находится Артем Дзюба: 35-летний форвард в последний раз забивал 5 ноября и с тех пор потерял место в основе. Сейчас он получает крайне мало игрового времени, в основном выходя на замену.

Артем Дзюба.
Фото Global Look Press

В плане результатов «Ростов» точно выглядит лучше — команда вообще набрала больше всех очков в РПЛ за весенний период (19). У подопечных Карпина шесть побед в восьми играх при всего одном поражении — от «Спартака» (1:5). Вероятно, у южан пошло благодаря стабилизировавшейся игре в обороне: не считая погрома от красно-белых, они лишь раз за этот период пропустили больше одного мяча. При этом команда Карпина по-прежнему остается одной из самых пропускающих в чемпионате (39) — на один больше только у занимающих два последних места «Урала» и «Сочи».

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Ростов»

У хозяев недоступны два важных игрока основы — Лукас Фассон и Наир Тикнизян. Также на больничном нападающий Саид Хамулич.

У гостей точно не будет полузащитника Алексея Миронова и нападающего Мохаммада Мохебби, который весной положил по дублю в ворота «Краснодара» и «Динамо».

«Локомотив» — «Ростов»: статистика личных встреч

В первом круге ростовчане добыли минимальную победу (1:0) на домашнем стадионе. При этом за всю историю встреч команд в РПЛ серьезное преимущество на стороне «Локомотива» — 33 победы в 59 матчах. «Ростов» за это время лишь девять раз добыл три очка.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

Команды вполне могут устроить зрелищный матч: хозяева — вторые в чемпионате по забитым мячам, гости же вторые по пропущенным. При этом железнодорожники тоже не всегда действуют надежно: только в прошлых четырех турах получили в свои ворота девять мячей. В семи из восьми весенних матчей «Локомотива» отличались обе стороны, в шести еще и заходил тотал больше 2.5 гола. Конкретно в противостоянии «Локо» и «Ростова» рынок на «обе забьют» и ТБ 2.5 мяча зашел в восьми из 10 предыдущих встреч во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.92.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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«Пари НН» и «Спартак» — самое зажигательное противостояние сезона. Команды забили 14 мячей за три матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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