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«Пари НН» и «Спартак» — самое зажигательное противостояние сезона. Команды забили 14 мячей за три матча

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» 5 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Александр Соболев и Кристофер Мартинс («Спартак»).
Фото Global Look Press
Александр Максименко («Спартак»).
Фото Global Look Press
1/2
Но нижегородцы проиграли красно-белым во всех поединках.

5 мая в 27-м туре чемпионата России «Пари НН» встретится со «Спартаком». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на телеканале «Матч ТВ», сайте букмекерской компании Winline и matchtv.ru. Старт трансляции — в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» 5 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом красно-белых. На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность такого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.85 (24%), успех «Пари НН» — за схожие 3.35 (28%).

«Спартак» победил в трех очных матчах подряд. Котировка на то, что парни Антона Хазова не уступят (1Х), — 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Обмен результативными ударами идет за 1.69, противоположный рынок — за 2.13.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 6.20.

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«Пари НН» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 мая 2024 года

Хозяева начали весну с ничьей и победы, но затем проиграли шесть раз подряд. В прошлом туре чемпионата нижегородцев разгромил «Ахмат» (5:1), после чего руководство клуба уволило тренера Сергея Юрана. Его место занял Антон Хазов — бывший игрок «Волги», который с 2018 года работает в структуре «Пари НН».

Команда идет на 11-м месте в таблице. У нее 14 поражений — это худший результат в РПЛ наряду с «Сочи» и «Балтикой». Нижегородцы пропустили 38 мячей — столько же у «Ахмата», а чаще огорчали только «Ростов» (39), «Урал» и «Сочи» (по 40). Только «Факел» (19) и «Рубин» (24) забили меньше «Пари» (25). Тот же показатель у екатеринбуржцев.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» почти догнало «Зенит» и «Краснодар». Если бело-голубые снова проиграют «Сочи» — титула точно не видать

«Нижний» вылетел из Кубка России после группового этапа — ни разу не победил в квартете смерти со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром». Команда Юрана проиграла пять матчей и однажды вытянула ничью (1:1) в поединке с бело-голубыми.

Николай Калинский набрал больше всех очков по гол+пас (7+3 во всех турнирах). Эдгар Севикян — на втором месте с семью забитыми мячами, хотя покинул клуб еще зимой.

«Спартак» борется за попадание в призовую тройку. Красно-белые победили «Локомотив» (3:2) в прошлом туре и сократили отставание от идущего третьим «Динамо» до пяти баллов. Расстояние до делящих лидерство «Зенита» и «Краснодара» — восемь очков.

В 2024-м Александр Соболев и его партнеры выиграли пять матчей из 12 во всех турнирах. Три встречи закончились поражениями, четыре — вничью. Москвичи забили меньше всех в первой восьмерке (37). Зато пропустили всего 31 мяч — реже в РПЛ огорчали только «Зенит» (23) и «Краснодар» (25).

Александр Максименко («Спартак»).
Фото Global Look Press

«Спартак» добрался до финала Пути регионов Кубка России. В полуфинале выбил «Динамо» (2:0) и теперь сыграет против «Балтики».

В Путь регионов красно-белые свалились из-за «Зенита». В первом полуфинале Пути РПЛ питерцы победили (2:1), а перед ответкой команду покинул главный тренер Гильермо Абаскаль. Вместо него назначили Владимира Слишковича — с тех пор москвичи не уступили ни разу за пять матчей (три победы и две ничьи).

Лучший снайпер «Спартака» — Александр Соболев (10+7 во всех турнирах). Квинси Промес (8+6) — до сих пор на втором месте по гол+пас. Тео Бонгонда — третий (7+2).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Спартак»

Хозяева потеряли Константина Марадишвили, Илью Жигулева, Мамаду Майга и Дмитрия Живоглядова из-за травм. У Кирилла Боженова — перебор желтых карточек.

В «Спартаке» повреждения залечивают Георгий Джикия и Срджан Бабич. У Кристофера Мартинса Перейры — тоже перебор горчичников. Квинси Промес — в «специальном отпуске».

«Парни НН» — «Спартак»: статистика личных встреч

Команды встретились трижды в этом сезоне — дважды в Кубке и один раз в чемпионате. Во всех матчах выиграл «Спартак». Особенно запомнился первый поединок в КР — соперники забили девять мячей (5:4).

Всего клубы пересекались семь раз: четыре победы у москвичей, одна — у нижегородцев, еще дважды разошлись вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Спартак»

Красно-белые борются за попадание в тройку и после смены тренера поймали кураж. «Пари НН», наоборот, идет на серии из поражений, и неизвестно, поможет ли хозяевам увольнение Юрана. Победа «Спартака» выглядит безальтернативной, учитывая историю встреч и положение команд. Кроме того, очные поединки в этом сезоне оказались очень результативными (14 мячей за три игры).

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.60.

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ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» почти догнало «Зенит» и «Краснодар». Если бело-голубые снова проиграют «Сочи» — титула точно не видать
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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