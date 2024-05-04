«Пари НН» и «Спартак» — самое зажигательное противостояние сезона. Команды забили 14 мячей за три матча
5 мая в 27-м туре чемпионата России «Пари НН» встретится со «Спартаком». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на телеканале «Матч ТВ», сайте букмекерской компании Winline и matchtv.ru. Старт трансляции — в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» 5 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом красно-белых. На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность такого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.85 (24%), успех «Пари НН» — за схожие 3.35 (28%).
«Спартак» победил в трех очных матчах подряд. Котировка на то, что парни Антона Хазова не уступят (1Х), — 1.79.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.
Обмен результативными ударами идет за 1.69, противоположный рынок — за 2.13.
Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 6.20.
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«Пари НН» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 мая 2024 года
Хозяева начали весну с ничьей и победы, но затем проиграли шесть раз подряд. В прошлом туре чемпионата нижегородцев разгромил «Ахмат» (5:1), после чего руководство клуба уволило тренера Сергея Юрана. Его место занял Антон Хазов — бывший игрок «Волги», который с 2018 года работает в структуре «Пари НН».
Команда идет на 11-м месте в таблице. У нее 14 поражений — это худший результат в РПЛ наряду с «Сочи» и «Балтикой». Нижегородцы пропустили 38 мячей — столько же у «Ахмата», а чаще огорчали только «Ростов» (39), «Урал» и «Сочи» (по 40). Только «Факел» (19) и «Рубин» (24) забили меньше «Пари» (25). Тот же показатель у екатеринбуржцев.
«Нижний» вылетел из Кубка России после группового этапа — ни разу не победил в квартете смерти со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром». Команда Юрана проиграла пять матчей и однажды вытянула ничью (1:1) в поединке с бело-голубыми.
Николай Калинский набрал больше всех очков по гол+пас (7+3 во всех турнирах). Эдгар Севикян — на втором месте с семью забитыми мячами, хотя покинул клуб еще зимой.
«Спартак» борется за попадание в призовую тройку. Красно-белые победили «Локомотив» (3:2) в прошлом туре и сократили отставание от идущего третьим «Динамо» до пяти баллов. Расстояние до делящих лидерство «Зенита» и «Краснодара» — восемь очков.
В 2024-м Александр Соболев и его партнеры выиграли пять матчей из 12 во всех турнирах. Три встречи закончились поражениями, четыре — вничью. Москвичи забили меньше всех в первой восьмерке (37). Зато пропустили всего 31 мяч — реже в РПЛ огорчали только «Зенит» (23) и «Краснодар» (25).
«Спартак» добрался до финала Пути регионов Кубка России. В полуфинале выбил «Динамо» (2:0) и теперь сыграет против «Балтики».
В Путь регионов красно-белые свалились из-за «Зенита». В первом полуфинале Пути РПЛ питерцы победили (2:1), а перед ответкой команду покинул главный тренер Гильермо Абаскаль. Вместо него назначили Владимира Слишковича — с тех пор москвичи не уступили ни разу за пять матчей (три победы и две ничьи).
Лучший снайпер «Спартака» — Александр Соболев (10+7 во всех турнирах). Квинси Промес (8+6) — до сих пор на втором месте по гол+пас. Тео Бонгонда — третий (7+2).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Спартак»
Хозяева потеряли Константина Марадишвили, Илью Жигулева, Мамаду Майга и Дмитрия Живоглядова из-за травм. У Кирилла Боженова — перебор желтых карточек.
В «Спартаке» повреждения залечивают Георгий Джикия и Срджан Бабич. У Кристофера Мартинса Перейры — тоже перебор горчичников. Квинси Промес — в «специальном отпуске».
«Парни НН» — «Спартак»: статистика личных встреч
Команды встретились трижды в этом сезоне — дважды в Кубке и один раз в чемпионате. Во всех матчах выиграл «Спартак». Особенно запомнился первый поединок в КР — соперники забили девять мячей (5:4).
Всего клубы пересекались семь раз: четыре победы у москвичей, одна — у нижегородцев, еще дважды разошлись вничью.
Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Спартак»
Красно-белые борются за попадание в тройку и после смены тренера поймали кураж. «Пари НН», наоборот, идет на серии из поражений, и неизвестно, поможет ли хозяевам увольнение Юрана. Победа «Спартака» выглядит безальтернативной, учитывая историю встреч и положение команд. Кроме того, очные поединки в этом сезоне оказались очень результативными (14 мячей за три игры).
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3