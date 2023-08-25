«Факел» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
25 августа в шестом туре чемпионата России «Краснодар» на выезде сразится с «Факелом». Команды выйдут на поле центрального стадиона профсоюзов в 20.00 по московскому времени, трансляция игры будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.
«Краснодар», по мнению букмекерской компании Olimpbet, имеет лучшие шансы на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.64 (26%), успех «Факела» — за 3.73 (25%).
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На то, что «Факел» в третий раз не проиграет «Краснодару», котировка — 1.82.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85.
Если команды обменяются голами, сыграет коэффициент 1.83. Если этого не произойдет, сработает 1.96.
Считаете, что соперники порадуют болельщиков забитыми мячами в обоих таймах? Такое условие предложено за 1.84, противоположное — за 1.97.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0