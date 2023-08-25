«Оренбург» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
25 августа в шестом туре чемпионата России ЦСКА сыграет в гостях с «Оренбургом». Игра пройдет на «Газовике» и начнется в 17.30 по московскому времени, а показана в прямом эфире будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что ЦСКА наберет три очка. Победа армейцев доступна за 1.82, что примерно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.07 (22%), успех «Оренбурга» — за 4.17 (24%).
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В прошлом сезоне «Оренбург» не позволил ЦСКА обыграть себя на «Газовике» (2:2). На то, что хозяева не уступят и на этот раз, котировка — 2.04.
Команды очень много забивали в последних очных матчах — в шести подряд прошел «верх». Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.44.
Эксперты считают, что ЦСКА забьет один или два гола. На первый исход коэффициент — 3.10, на второй — 3.20.
Обмен голами оценен в 1.57, противоположный результат — в 2.38.
Три наиболее вероятных точных счета предполагают победу ЦСКА:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0