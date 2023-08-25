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«Оренбург» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА 25 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Антон Заболотный.
Фото Официальный телеграм-канал ПФК ЦСКА

25 августа в шестом туре чемпионата России ЦСКА сыграет в гостях с «Оренбургом». Игра пройдет на «Газовике» и начнется в 17.30 по московскому времени, а показана в прямом эфире будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что ЦСКА наберет три очка. Победа армейцев доступна за 1.82, что примерно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.07 (22%), успех «Оренбурга» — за 4.17 (24%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 1820 рублей, а чистая прибыль — 820 рублей.

В прошлом сезоне «Оренбург» не позволил ЦСКА обыграть себя на «Газовике» (2:2). На то, что хозяева не уступят и на этот раз, котировка — 2.04.

Команды очень много забивали в последних очных матчах — в шести подряд прошел «верх». Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.44.

Эксперты считают, что ЦСКА забьет один или два гола. На первый исход коэффициент — 3.10, на второй — 3.20.

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Обмен голами оценен в 1.57, противоположный результат — в 2.38.

Три наиболее вероятных точных счета предполагают победу ЦСКА:

  • ничья 1:1 предложена за 7.20;

  • 2:1 в пользу армейцев — за 7.75;

  • 2:0 — за 9.25.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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«Челси» — «Лутон Таун»: прогноз на матч АПЛ 25 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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