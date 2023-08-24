25 августа «Челси» в третьем туре чемпионата Англии сыграет с новичком лиги — «Лутон Таун». Встреча состоится на «Стэмфорд Бридж», а стартовый свисток арбитра Роберта Джонса прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России матч легально показан не будет.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Челси» не испытает проблем в предстоящей игре. На победу синих можно поставить с невысоким коэффициентом 1.23, вероятность этого исхода — аж 81%. Успех «Лутона» предложено взять за 13.0 (5%), ничью — за 6.77 (14%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае, если он произойдет, выплата составит 13 000 рублей.

Хотя вероятность мала: даже на выигрыш команды Роба Эдвардса с форой (+1.5) мяча котировка — 2.25. Победа «Челси» с разницей в два и более гола оценена в 1.68.

«Лутон» сгорел в дебютном матче АПЛ, уступив «Брайтону» со счетом 1:4. На то, что гости забьют, коэффициент — 1.97. На отсутствие гола — 1.83.

Эксперты предлагают присмотреться к тоталу больше 3.5 мяча за 2.36, а ТМ 3.5 в то же время идет за 1.63. Если не хотите рисковать так сильно, тогда возьмите ТБ 2.5 за 1.53.

При этом ИТБ1 (2.5) доступен за 1.88, а ИТМ1 (2.5) — за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков, — 3:0 в пользу «Челси» за 7.31.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Лутон Таун»

«Челси» пора просыпаться, иначе миллиард, вложенный в новых игроков при Боэли, ничего толкового не принесет. В двух стартовых турах синие набрали всего одно очко, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступив в большинстве «Вест Хэму» (1:3).

«Лутон» на старте АПЛ был разгромлен «Брайтоном» (1:4), позволив сопернику нанести сумасшедшие 27 (!!!) ударов по своим воротам — 12 из них пришлись в створ. Учитывая возможности «Челси», даже при не самой лучшей игре они способны добиться схожего результата. Если же даже главный аутсайдер не поддастся Почеттино и компании, тогда о победе в АПЛ точно придется забыть.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.68.

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