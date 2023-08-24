«Челси» — «Лутон Таун»: прогноз на матч АПЛ 25 августа 2023 года
25 августа «Челси» в третьем туре чемпионата Англии сыграет с новичком лиги — «Лутон Таун». Встреча состоится на «Стэмфорд Бридж», а стартовый свисток арбитра Роберта Джонса прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России матч легально показан не будет.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Челси» не испытает проблем в предстоящей игре. На победу синих можно поставить с невысоким коэффициентом 1.23, вероятность этого исхода — аж 81%. Успех «Лутона» предложено взять за 13.0 (5%), ничью — за 6.77 (14%).
При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае, если он произойдет, выплата составит 13 000 рублей.
Хотя вероятность мала: даже на выигрыш команды Роба Эдвардса с форой (+1.5) мяча котировка — 2.25. Победа «Челси» с разницей в два и более гола оценена в 1.68.
«Лутон» сгорел в дебютном матче АПЛ, уступив «Брайтону» со счетом 1:4. На то, что гости забьют, коэффициент — 1.97. На отсутствие гола — 1.83.
Эксперты предлагают присмотреться к тоталу больше 3.5 мяча за 2.36, а ТМ 3.5 в то же время идет за 1.63. Если не хотите рисковать так сильно, тогда возьмите ТБ 2.5 за 1.53.
При этом ИТБ1 (2.5) доступен за 1.88, а ИТМ1 (2.5) — за 1.83.
Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков, — 3:0 в пользу «Челси» за 7.31.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Лутон Таун»
«Челси» пора просыпаться, иначе миллиард, вложенный в новых игроков при Боэли, ничего толкового не принесет. В двух стартовых турах синие набрали всего одно очко, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступив в большинстве «Вест Хэму» (1:3).
«Лутон» на старте АПЛ был разгромлен «Брайтоном» (1:4), позволив сопернику нанести сумасшедшие 27 (!!!) ударов по своим воротам — 12 из них пришлись в створ. Учитывая возможности «Челси», даже при не самой лучшей игре они способны добиться схожего результата. Если же даже главный аутсайдер не поддастся Почеттино и компании, тогда о победе в АПЛ точно придется забыть.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0