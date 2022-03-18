Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:00

Эксперты оценили шансы команд в матчах 1/4 финала Лиги Европы

Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Жеребьевка Лиги Европы.

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2021/22. Все пары известны, и букмекерская компания БЕТСТИ уже дала актуальные коэффициенты на исходы противостояний. Также эксперты оценили шансы каждой из команд на титул. «Спорт-экспресс» предлагает вам ознакомиться с мнением аналитиков и совершить желаемую ставку!

Доменико Тедеско и игроки &quot;Лейпцига&quot;. «Лейпциг» — «Аталанта», «Айнтрахт» — «Барселона»: жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Кто с кем сыграет?

Жеребьевка подарила нам интересные пары. Вот как эксперты оценивают шансы команд в них на проход в следующий раунд.

«Вест Хэм» (Англия) — «Лион» (Франция)

Эксперты видят «Вест Хэм» фаворитом этой пары. Проход англичан

расценивается в котировку 1.71 (55% вероятности). В «Лион» не сильно верят, ставя на их проход коэффициент 2.14 (44% вероятности).

«Айнтрахт» (Германия) — «Барселона» (Испания)

Немецкому «Айнтрахту» достался, пожалуй, самый сложный соперник — «Барселона». Аналитики считают, что у немецкой команды практически нет шансов. На ее проход они дают котировку 5.00 (17% вероятности). А вот на «Барселону» дают очень маленький коэффициент — 1.17 (83% вероятности).

«Лейпциг» (Германия) — «Аталанта» (Италия)

«Лейпцигу» Доменико Тедеско досталась «Аталанта» Алексея Миранчука.

Проход бывшего тренера «Спартака"в 1/2 оценивается в 2.13 (51% вероятности). Успех итальянской команды идет в линии за 1.95 (49% вероятности).

«Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

В этой паре аналитики не видят явного фаворита и предлагают поставить на обе команды примерно с равными коэффициентами. Успех португальцев идет за 1.45 (51% вероятности), а на удивительный «Рейнджерс», который прошел «Боруссию» и «Црвену Звезду» есть возможность поставить за 1.48 (49% вероятности).

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Чечевица: польза и вред
Мостовой прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов и сказал, кто из оставшихся клубов станет главной сенсацией турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы команд по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости