Эксперты оценили шансы команд в матчах 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2021/22. Все пары известны, и букмекерская компания БЕТСТИ уже дала актуальные коэффициенты на исходы противостояний. Также эксперты оценили шансы каждой из команд на титул. «Спорт-экспресс» предлагает вам ознакомиться с мнением аналитиков и совершить желаемую ставку!
Кто с кем сыграет?
Жеребьевка подарила нам интересные пары. Вот как эксперты оценивают шансы команд в них на проход в следующий раунд.
«Вест Хэм» (Англия) — «Лион» (Франция)
Эксперты видят «Вест Хэм» фаворитом этой пары. Проход англичан
расценивается в котировку 1.71 (55% вероятности). В «Лион» не сильно верят, ставя на их проход коэффициент 2.14 (44% вероятности).
«Айнтрахт» (Германия) — «Барселона» (Испания)
Немецкому «Айнтрахту» достался, пожалуй, самый сложный соперник — «Барселона». Аналитики считают, что у немецкой команды практически нет шансов. На ее проход они дают котировку 5.00 (17% вероятности). А вот на «Барселону» дают очень маленький коэффициент — 1.17 (83% вероятности).
«Лейпциг» (Германия) — «Аталанта» (Италия)
«Лейпцигу» Доменико Тедеско досталась «Аталанта» Алексея Миранчука.
Проход бывшего тренера «Спартака"в 1/2 оценивается в 2.13 (51% вероятности). Успех итальянской команды идет в линии за 1.95 (49% вероятности).
«Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
В этой паре аналитики не видят явного фаворита и предлагают поставить на обе команды примерно с равными коэффициентами. Успех португальцев идет за 1.45 (51% вероятности), а на удивительный «Рейнджерс», который прошел «Боруссию» и «Црвену Звезду» есть возможность поставить за 1.48 (49% вероятности).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7