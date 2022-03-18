Эксперты оценили шансы команд в матчах 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2021/22. Все пары известны, и букмекерская компания БЕТСТИ уже дала актуальные коэффициенты на исходы противостояний. Также эксперты оценили шансы каждой из команд на титул. «Спорт-экспресс» предлагает вам ознакомиться с мнением аналитиков и совершить желаемую ставку!

Кто с кем сыграет?

Жеребьевка подарила нам интересные пары. Вот как эксперты оценивают шансы команд в них на проход в следующий раунд.

Эксперты видят «Вест Хэм» фаворитом этой пары. Проход англичан

расценивается в котировку 1.71 (55% вероятности). В «Лион» не сильно верят, ставя на их проход коэффициент 2.14 (44% вероятности).

Немецкому «Айнтрахту» достался, пожалуй, самый сложный соперник — «Барселона». Аналитики считают, что у немецкой команды практически нет шансов. На ее проход они дают котировку 5.00 (17% вероятности). А вот на «Барселону» дают очень маленький коэффициент — 1.17 (83% вероятности).

«Лейпцигу» Доменико Тедеско досталась «Аталанта» Алексея Миранчука.

Проход бывшего тренера «Спартака"в 1/2 оценивается в 2.13 (51% вероятности). Успех итальянской команды идет в линии за 1.95 (49% вероятности).

В этой паре аналитики не видят явного фаворита и предлагают поставить на обе команды примерно с равными коэффициентами. Успех португальцев идет за 1.45 (51% вероятности), а на удивительный «Рейнджерс», который прошел «Боруссию» и «Црвену Звезду» есть возможность поставить за 1.48 (49% вероятности).