Эксперты оценили шансы команд по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

18 марта 2022 года прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Церемония состоялась в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, Швейцария. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы каждой из восьми команд пройти в следующий раунд.

«Реал» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании. Шансы испанцев пройти в полуфинал оцениваются котировкой 1.85. Поставить на проход «Челси» можно за 1.96.

Команда Пепа Гвардиолы — фаворит встречи. Сделать ставку на проход «Манчестер Сити» можно за 1.30. Шансы «Атлетико» пройти в полуфинал оцениваются коэффициентом 3.50.

Аналитики букмекерской компании считают «Баварию» безоговорочным фаворитом противостояния. Поставить на выход немцев в полуфинал можно за 1.12, а проход испанцев идет за 6.10.

Букмекер считает «Ливерпуль» фаворитом противостояния. Поставить на выход мерсисайдцев в полуфинал можно за 1.08. Проход «Бенфики» оценивается коэффициентом 8.10.

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 5-6 апреля, а ответные — 12 и 13.

Кроме того, прошла жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА:

· «Манчестер Сити«Атлетико» — «Челси»/«Реал»;

· «Бенфика»/«Ливерпуль» — «Вильярреал»/«Бавария».