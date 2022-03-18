Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Урал» — «Химки» 19 марта

19 марта в 22-м туре РПЛ между собой сыграют «Урал» и «Химки». Встреча пройдет в Екатеринбурге на одноименной арене и начнется в 12.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Урал». На клуб можно поставить с котировкой 1.85 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Химок» есть в линии за 4.80 (20%).

• Ф1(-1) идет за 2.55

• Ф2(+1) — за 1.51

При ставке в 1000 рублей на «Химки» потенциальная выплата составит 4800 рублей.

Ставку «Химки» не проиграют" можно взять за 1.89.

Шансы «Урала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.20.

Уверены, что «Химки» сумеют отличиться больше одного раза в матче?

ИТБ2 (1.5) доступен за 4.00. Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.30.

• ТБ 1.5 — 1.45

• Обе забьют: да — 2.18

• Точный счет: 6:0 — 150