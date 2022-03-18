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Сегодня, 17:15

«Урал» — «Химки»: прогноз и ставки на матч РПЛ 19 марта 2022

Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Урал» — «Химки» 19 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

19 марта в 22-м туре РПЛ между собой сыграют «Урал» и «Химки». Встреча пройдет в Екатеринбурге на одноименной арене и начнется в 12.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Премьер».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Урал». На клуб можно поставить с котировкой 1.85 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Химок» есть в линии за 4.80 (20%).

Ф1(-1) идет за 2.55

Ф2(+1) за 1.51

При ставке в 1000 рублей на «Химки» потенциальная выплата составит 4800 рублей.

Ставку «Химки» не проиграют" можно взять за 1.89.

Шансы «Урала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.20.

Уверены, что «Химки» сумеют отличиться больше одного раза в матче?

ИТБ2 (1.5) доступен за 4.00. Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.30.

ТБ 1.5 — 1.45

Обе забьют: да — 2.18

Точный счет: 6:0 — 150

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
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Эксперты оценили шансы команд в матчах 1/4 финала Лиги Европы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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