«Лейпциг» — «Аталанта», «Айнтрахт» — «Барселона»: жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.
По ее итогам сформировались следующие пары:
«Лейпциг» — «Аталанта»
«Айнтрахт» — «Барселона»
«Вест Хэм» — «Лион»
«Брага» — «Рейнджерс»
Кроме того, прошла жеребьевка полуфинальной сетки:
Победитель пары «Лейпциг» — «Аталанта» сыграет с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».
Победитель пары «Вест Хэм» — «Лион» сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Барселона».
Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля.
Первые матчи полуфинала состояться 28 апреля, ответные — 5 мая.
Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2022 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Напомним, что «Лейпциг» вышел в четвертьфинал ЛЕ напрямую, так как матчи 1/8 финала со «Спартаком» не состоялись по решению исполнительного комитета УЕФА.
Сегодня, 18 марта, также прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.