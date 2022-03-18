«Аталанта» Миранчука в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Лейпцигом» Тедеско

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.

По ее итогам сформировались следующие пары:

«Лейпциг» — «Аталанта»

«Айнтрахт» — «Барселона»

«Вест Хэм» — «Лион»

«Брага» — «Рейнджерс»

Кроме того, прошла жеребьевка полуфинальной сетки:

Победитель пары «Лейпциг» — «Аталанта» сыграет с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

Победитель пары «Вест Хэм» — «Лион» сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Барселона».

Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля.

Первые матчи полуфинала состояться 28 апреля, ответные — 5 мая.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2022 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Напомним, что «Лейпциг» вышел в четвертьфинал ЛЕ напрямую, так как матчи 1/8 финала со «Спартаком» не состоялись по решению исполнительного комитета УЕФА.

Сегодня, 18 марта, также прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.