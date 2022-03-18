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«Лейпциг» — «Аталанта», «Айнтрахт» — «Барселона»: жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

«Аталанта» Миранчука в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Лейпцигом» Тедеско
Роман Шишов
Корреспондент
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Доменико Тедеско и игроки &amp;quot;Лейпцига&amp;quot;.
Фото Reuters

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.

По ее итогам сформировались следующие пары:

«Лейпциг» — «Аталанта»

«Айнтрахт» — «Барселона»

«Вест Хэм» — «Лион»

«Брага» — «Рейнджерс»

Кроме того, прошла жеребьевка полуфинальной сетки:

Победитель пары «Лейпциг» — «Аталанта» сыграет с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

Победитель пары «Вест Хэм» — «Лион» сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Барселона».

Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля.

Первые матчи полуфинала состояться 28 апреля, ответные — 5 мая.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2022 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Напомним, что «Лейпциг» вышел в четвертьфинал ЛЕ напрямую, так как матчи 1/8 финала со «Спартаком» не состоялись по решению исполнительного комитета УЕФА.

Сегодня, 18 марта, также прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК Брага
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Лион
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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