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Сегодня, 17:15

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 20 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» — «Спартак» 20 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки ХК «Спартак».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

20 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Москвы — «Динамо» и «Спартак». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча: поставить на успех бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.16, вероятность — приблизительно 45%. Выигрыш «Спартака» оценен в 3.20 (30%), ничья доступна с котировкой 3.70 (25%).

Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на успех команды Игоря Гришина при благополучном исходе принесет 3200 рублей.

Победа «Динамо» с учетом дополнительного времени и серии буллитов идет за 1.64, этот рынок на красно-белых — за 2.30.

Команды встречались в этом сезоне два раза и обменялись выездными победами, причем оба матча прошли недавно — 14 ноября и 8 декабря. В обоих случаях результат решился только в серии буллитов. Ждете, что гости снова как минимум не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 1.70.

Аналитики считают, что игра может получиться результативной, хотя за два матча этого сезона москвичи ни разу на двоих не забросили больше четырех шайб. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.06.

Команды в этом сезоне отличаются не слишком много. «Динамо» в среднем за матч забрасывает лишь 2.55 шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 1.90, ИТМ1 (2.5) идет с таким же коэффициентом.

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Эти рынки на красно-белых предложены за 2.50 и 1.53 соответственно. «Спартак» в этом сезоне отличается лишь 2.15 раза в среднем за игру.

Также на матч доступен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на гол защитника оценен в 1.65.

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«Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз на матч Кубка английской лиги 20 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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