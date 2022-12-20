Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз на матч Кубка английской лиги 20 декабря 2022 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Борнмут» 20 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эдди Хау.
Фото Global Look Press

20 декабря «Ньюкасл» сразится в 1/8 Кубка английской лиги с «Борнмутом». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22.45 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс. В России трансляцию матча не покажут.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
20 дек, 22:45. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что матч пройдет под диктовку «Ньюкасла». На победу «сорок» в основное время можно поставить за 1.38, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (19%), на успех «Борнмута» самая высокая котировка — 8.60 (9%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 5100 рублей, а чистая прибыль — 4100 рублей.

Проход «Ньюкасла» в следующий раунд предложено взять за 1.24, «Борнмута» — за 4.30.

Можете подстраховать гостей: вариант Х2 идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.30. Есть условие покруче: ТБ 3.5 за 2.60 или ТМ 3.5 за 1.50.

В сентябре в рамках АПЛ команды сыграли вничью 1:1. Случится ли обмен голами и на этот раз? Вариант «обе забьют» доступен за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.87.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Ньюкасла» — 6.50;

  • 1:0 — 7.30;

  • 2:1 — 8.10.

Криштиану Роналду. «МЮ» — «Бернли»: изгнание Роналду не поможет манкунианцам в первом матче после ЧМ

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Борнмут»

«Ньюкасл» отменно вошел в эпоху шейхов: «сороки» идут третьими в АПЛ и пробились в 1/8 Кубка лиги. Безусловно, команде будет очень важно удержаться в топ-4 чемпионата и попасть в Лигу чемпионов, но зацепить помимо этого какой-нибудь трофей также замечательно.

«Ньюкасл» не станет валять дурака в Кубке лиги, как это могут сделать другие топ-клубы АПЛ. Команда Эдди Хау сделает все возможное, чтобы одолеть «Борнмут», который для нее вполне проходим. «Вишни» незадолго до перерыва на ЧМ прервали серию из четырех поражений, а «Ньюкасл» не проигрывает уже 11 матчей подряд. Разница в классе у команд очевидна.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Борнмут
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 20 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости