«Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз на матч Кубка английской лиги 20 декабря 2022 года
20 декабря «Ньюкасл» сразится в 1/8 Кубка английской лиги с «Борнмутом». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22.45 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс. В России трансляцию матча не покажут.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что матч пройдет под диктовку «Ньюкасла». На победу «сорок» в основное время можно поставить за 1.38, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (19%), на успех «Борнмута» самая высокая котировка — 8.60 (9%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 5100 рублей, а чистая прибыль — 4100 рублей.
Проход «Ньюкасла» в следующий раунд предложено взять за 1.24, «Борнмута» — за 4.30.
Можете подстраховать гостей: вариант Х2 идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 2.50.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.30. Есть условие покруче: ТБ 3.5 за 2.60 или ТМ 3.5 за 1.50.
В сентябре в рамках АПЛ команды сыграли вничью 1:1. Случится ли обмен голами и на этот раз? Вариант «обе забьют» доступен за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.87.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Борнмут»
«Ньюкасл» отменно вошел в эпоху шейхов: «сороки» идут третьими в АПЛ и пробились в 1/8 Кубка лиги. Безусловно, команде будет очень важно удержаться в топ-4 чемпионата и попасть в Лигу чемпионов, но зацепить помимо этого какой-нибудь трофей также замечательно.
«Ньюкасл» не станет валять дурака в Кубке лиги, как это могут сделать другие топ-клубы АПЛ. Команда Эдди Хау сделает все возможное, чтобы одолеть «Борнмут», который для нее вполне проходим. «Вишни» незадолго до перерыва на ЧМ прервали серию из четырех поражений, а «Ньюкасл» не проигрывает уже 11 матчей подряд. Разница в классе у команд очевидна.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2