20 декабря «Ньюкасл» сразится в 1/8 Кубка английской лиги с «Борнмутом». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22.45 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс. В России трансляцию матча не покажут.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что матч пройдет под диктовку «Ньюкасла». На победу «сорок» в основное время можно поставить за 1.38, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (19%), на успех «Борнмута» самая высокая котировка — 8.60 (9%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 5100 рублей, а чистая прибыль — 4100 рублей.

Проход «Ньюкасла» в следующий раунд предложено взять за 1.24, «Борнмута» — за 4.30.

Можете подстраховать гостей: вариант Х2 идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.30. Есть условие покруче: ТБ 3.5 за 2.60 или ТМ 3.5 за 1.50.

В сентябре в рамках АПЛ команды сыграли вничью 1:1. Случится ли обмен голами и на этот раз? Вариант «обе забьют» доступен за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.87.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Борнмут»

«Ньюкасл» отменно вошел в эпоху шейхов: «сороки» идут третьими в АПЛ и пробились в 1/8 Кубка лиги. Безусловно, команде будет очень важно удержаться в топ-4 чемпионата и попасть в Лигу чемпионов, но зацепить помимо этого какой-нибудь трофей также замечательно.

«Ньюкасл» не станет валять дурака в Кубке лиги, как это могут сделать другие топ-клубы АПЛ. Команда Эдди Хау сделает все возможное, чтобы одолеть «Борнмут», который для нее вполне проходим. «Вишни» незадолго до перерыва на ЧМ прервали серию из четырех поражений, а «Ньюкасл» не проигрывает уже 11 матчей подряд. Разница в классе у команд очевидна.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.00.