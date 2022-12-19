«Динамо» Москва — «Спартак»: команда Гришина не даст себя в обиду в дерби
20 декабря в Континентальной хоккейной лиге состоится московское дерби — «Динамо» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «KHL» и «KHL Prime». Старт эфира в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 20 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Динамо». На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.06, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Спартака» — за чуть меньшие 3.40 (29%).
На то, что красно-белые победят или сыграют вничью, котировка — 1.71. В последних двух встречах команды дошли до серии буллитов.
Можете подстраховать команду Игоря Гришина с форой (+1.5) гола за 1.46. Ф1(-1.5) в таком случае предложено взять за 2.60.
Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08. В трех последних очных матчах из пяти соперники оформили «верх».
На минимум два гола от каждой команды коэффициент — 1.95.
Вариант «Динамо» победит и не пропустит" доступен за 7.00, такое же условие для «Спартака» доступно за 11.0.
Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.57, гостей — за 2.40.
«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 20 декабря 2022 года
«Динамо» и «Спартак» идут рядом в таблице, причем не в верхней части, а прямо посередине (пятое и шестое места). Примерно там же команды расположились по итогам регулярки в прошлом сезоне — бело-голубые стали четвертыми, красно-белые — седьмыми. При этом команда Алексея Кудашова наверняка рассчитывает на большее: бороться со СКА и ЦСКА сложновато, но быть третьей силой на «Западе» ей вполне по силам.
Динамовцы могли быть выше, но последние результаты притормозили подъем клуба: из трех крайних матчей два бело-голубые проиграли в овертайме — СКА (1:2) и «Ак Барсу» (2:3). «Спартак» дожали только в серии буллитов (2:1). Спустя 12 дней команды встретятся снова, но теперь на льду «ВТБ Арены».
Домашняя площадка в этом противостоянии дает большое преимущество принимающей стороне. Из последних десяти матчей КХЛ со «Спартаком» у себя на стадионе «Динамо» выиграло восемь и в шести случаях забросило больше двух шайб. ИТБ1 (2.5) идет за 1.79.
Но нужно отметить, что красно-белые здорово выглядели в конце ноября и начале декабря (выиграли шесть встреч подряд). Только две последние игры завершились не в их пользу — 2:3 с «Локомотивом» и 1:2 с «Динамо». Причем по ходу победной серии «Спартак» показывал результаты выше, чем до этого по сезону: забрасывал 3.16 шайбы за игру (при 2.14 в среднем) и классно оборонялся — пропустил 1.33 гола за матч (обычно — 2.41).
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Спартак»
Хотя «Динамо» удачно играет со «Спартаком» дома, результат ближайшей встречи легко может пойти вразрез со статистикой. У красно-белых шесть побед подряд в гостях, в том числе над ЦСКА (2:1) и тем же «Динамо» месяц назад (3:2). Команде Игоря Гришина удается сдерживать соперников и добиваться результата в излюбленной оборонительной манере — в среднем на этом отрезке она пропустила всего 1.33 гола.
Бело-голубым же домашняя площадка не помогает: в шести играх четыре поражения и только одна победа в основное время. «Спартаку», который неплохо проявил себя в последний месяц, по силам сдержать соперника.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2