20 декабря в Континентальной хоккейной лиге состоится московское дерби — «Динамо» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «KHL» и «KHL Prime». Старт эфира в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 20 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Динамо». На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.06, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Спартака» — за чуть меньшие 3.40 (29%).

На то, что красно-белые победят или сыграют вничью, котировка — 1.71. В последних двух встречах команды дошли до серии буллитов.

Можете подстраховать команду Игоря Гришина с форой (+1.5) гола за 1.46. Ф1(-1.5) в таком случае предложено взять за 2.60.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08. В трех последних очных матчах из пяти соперники оформили «верх».

На минимум два гола от каждой команды коэффициент — 1.95.

Вариант «Динамо» победит и не пропустит" доступен за 7.00, такое же условие для «Спартака» доступно за 11.0.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.57, гостей — за 2.40.

«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 20 декабря 2022 года

«Динамо» и «Спартак» идут рядом в таблице, причем не в верхней части, а прямо посередине (пятое и шестое места). Примерно там же команды расположились по итогам регулярки в прошлом сезоне — бело-голубые стали четвертыми, красно-белые — седьмыми. При этом команда Алексея Кудашова наверняка рассчитывает на большее: бороться со СКА и ЦСКА сложновато, но быть третьей силой на «Западе» ей вполне по силам.

Динамовцы могли быть выше, но последние результаты притормозили подъем клуба: из трех крайних матчей два бело-голубые проиграли в овертайме — СКА (1:2) и «Ак Барсу» (2:3). «Спартак» дожали только в серии буллитов (2:1). Спустя 12 дней команды встретятся снова, но теперь на льду «ВТБ Арены».

Домашняя площадка в этом противостоянии дает большое преимущество принимающей стороне. Из последних десяти матчей КХЛ со «Спартаком» у себя на стадионе «Динамо» выиграло восемь и в шести случаях забросило больше двух шайб. ИТБ1 (2.5) идет за 1.79.

Но нужно отметить, что красно-белые здорово выглядели в конце ноября и начале декабря (выиграли шесть встреч подряд). Только две последние игры завершились не в их пользу — 2:3 с «Локомотивом» и 1:2 с «Динамо». Причем по ходу победной серии «Спартак» показывал результаты выше, чем до этого по сезону: забрасывал 3.16 шайбы за игру (при 2.14 в среднем) и классно оборонялся — пропустил 1.33 гола за матч (обычно — 2.41).

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

Хотя «Динамо» удачно играет со «Спартаком» дома, результат ближайшей встречи легко может пойти вразрез со статистикой. У красно-белых шесть побед подряд в гостях, в том числе над ЦСКА (2:1) и тем же «Динамо» месяц назад (3:2). Команде Игоря Гришина удается сдерживать соперников и добиваться результата в излюбленной оборонительной манере — в среднем на этом отрезке она пропустила всего 1.33 гола.

Бело-голубым же домашняя площадка не помогает: в шести играх четыре поражения и только одна победа в основное время. «Спартаку», который неплохо проявил себя в последний месяц, по силам сдержать соперника.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.71.