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Сегодня, 11:15

«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 20 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 20 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Маскот «Динамо».
Фото Официальный сайт ХК «Динамо».

20 декабря в КХЛ пройдет московское дерби — «Динамо» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «KHL» и «KHL Prime». Старт эфира в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Динамо». На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.06, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Спартака» — за чуть меньшие 3.40 (29%).

При ставке в 1000 на триумф красно-белых выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

Можете подстраховать команду Игоря Гришина с форой (+1.5) гола за 1.46. Ф1(-1.5) в таком случае предложено взять за 2.60.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08. В трех последних очных матчах из пяти соперники оформили «верх».

На минимум два гола от каждой команды коэффициент — 1.95.

Вариант «Динамо» победит и не пропустит" доступен за 7.00, такое же условие для «Спартака» доступно за 11.0.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.57, гостей — за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

Команды играли друг с другом совсем недавно — 8 декабря динамовцы победили соперника только по буллитам. Это был уже второй матч подряд, в котором противники не выявили победителя в основное время и сыграли не очень результативно — 1:1 и 2:2.

«Спартак» в последние недели играет довольно уверенно и после шести побед подряд уступил только «Локомотиву» (2:3) и все тому же «Динамо» — топ-клубам «Запада» КХЛ. При этом красно-белые не отходят от своего осторожного стиля, поэтому высокой результативности от команд ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 5.5 шайбы за 2.75.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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