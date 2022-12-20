«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 20 декабря 2022 года
20 декабря в КХЛ пройдет московское дерби — «Динамо» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «KHL» и «KHL Prime». Старт эфира в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Динамо». На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.06, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Спартака» — за чуть меньшие 3.40 (29%).
При ставке в 1000 на триумф красно-белых выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.
Можете подстраховать команду Игоря Гришина с форой (+1.5) гола за 1.46. Ф1(-1.5) в таком случае предложено взять за 2.60.
Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08. В трех последних очных матчах из пяти соперники оформили «верх».
На минимум два гола от каждой команды коэффициент — 1.95.
Вариант «Динамо» победит и не пропустит" доступен за 7.00, такое же условие для «Спартака» доступно за 11.0.
Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.57, гостей — за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Спартак»
Команды играли друг с другом совсем недавно — 8 декабря динамовцы победили соперника только по буллитам. Это был уже второй матч подряд, в котором противники не выявили победителя в основное время и сыграли не очень результативно — 1:1 и 2:2.
«Спартак» в последние недели играет довольно уверенно и после шести побед подряд уступил только «Локомотиву» (2:3) и все тому же «Динамо» — топ-клубам «Запада» КХЛ. При этом красно-белые не отходят от своего осторожного стиля, поэтому высокой результативности от команд ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 5.5 шайбы за 2.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2