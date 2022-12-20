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«Сиэтл» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 21 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ 21 декабря 2022 года «Сиэтл» — «Сент-Луис»
Артемий Кутейников
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Игроки «Сиэтла».
Фото Global Look Press

21 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет на льду «Климат Пледж-Арены» и начнется в 06.00 по московскому времени. В России не показывают встречи НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на успех «Сиэтла» в основное время можно с коэффициентом 2.02, вероятность — около 48%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 4.20 (22%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Кракен» при благополучном исходе принесет 2020 рублей.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.60, этот рынок на гостей можно взять за 2.40.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.21.

Аналитики ждут результативный матч: команды уже встречались в этом сезоне и выдали яркий матч, в котором «блюзмены» победили только в овертайме (4:3). Тотал больше 5.5. гола на предстоящую игру можно оформить за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.30.

«Сиэтл» показывает в этом сезоне неплохую результативность: в среднем за матч отличатся 3.4 раза. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.44, ИТМ1 (2.5) — за 2.80.

Эти рынки на гостей предложены за 1.80 и 2.00 соответственно. «Сент-Луис» в среднем за матч забрасывает около трех шайб.

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Прогноз и ставка на матч «Сиэтл» — «Сент-Луис» 21 декабря 2022 года

Команды немало забивают: хозяева 3.4 гола в среднем за матч, гости — три. По три шайбы «Сиэтл» и «Сент-Луис» как раз и забросили друг другу в единственном очном матче сезона. «Блюзмены» в двух последних играх НХЛ забивали по пять раз. Также команды немало пропускают: «Кракен» получают 3.2 гола в среднем за матч, «музыканты» — 3.5.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.65.

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«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 20 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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