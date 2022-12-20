«Сиэтл» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 21 декабря 2022 года
21 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет на льду «Климат Пледж-Арены» и начнется в 06.00 по московскому времени. В России не показывают встречи НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на успех «Сиэтла» в основное время можно с коэффициентом 2.02, вероятность — около 48%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 4.20 (22%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Кракен» при благополучном исходе принесет 2020 рублей.
Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.60, этот рынок на гостей можно взять за 2.40.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.21.
Аналитики ждут результативный матч: команды уже встречались в этом сезоне и выдали яркий матч, в котором «блюзмены» победили только в овертайме (4:3). Тотал больше 5.5. гола на предстоящую игру можно оформить за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.30.
«Сиэтл» показывает в этом сезоне неплохую результативность: в среднем за матч отличатся 3.4 раза. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.44, ИТМ1 (2.5) — за 2.80.
Эти рынки на гостей предложены за 1.80 и 2.00 соответственно. «Сент-Луис» в среднем за матч забрасывает около трех шайб.
Прогноз и ставка на матч «Сиэтл» — «Сент-Луис» 21 декабря 2022 года
Команды немало забивают: хозяева 3.4 гола в среднем за матч, гости — три. По три шайбы «Сиэтл» и «Сент-Луис» как раз и забросили друг другу в единственном очном матче сезона. «Блюзмены» в двух последних играх НХЛ забивали по пять раз. Также команды немало пропускают: «Кракен» получают 3.2 гола в среднем за матч, «музыканты» — 3.5.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2