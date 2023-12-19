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Сегодня, 12:15

«Динамо» не проиграло ЦСКА в основное время в шести матчах подряд. Серия продолжится?

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 19 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Прибыльский.
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Динамо»

19 декабря в Москве состоится дерби между «Динамо» и ЦСКА. Встреча в рамках регулярного сезона КХЛ пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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«Динамо» — небольшой фаворит предстоящего матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, что примерно 42% вероятности исхода. На выигрыш ЦСКА котировка — 2.65 (38%), на ничью — 3.90 (20%).

Если армейцы не уступят по итогам трех периодов, сыграет вариант Х2 за 1.57.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.78, ТМ 4.5 — за 2.02. В последнем московском дерби с участием «Динамо» было заброшено 15 шайб.

На то, что в предстоящем матче обе команды отличатся минимум по два раза, котировка — 1.95.

Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.81, выигрыш ЦСКА — за 1.98.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

«Динамо» солидно смотрится в матчах против ЦСКА: последний бело-голубые выиграли 4:1, а в шести предыдущих ни разу не уступили в основное время. Сейчас они возглавляют конференцию, тогда как армейцы идут лишь шестыми, чередуя победы и поражения. Думается, на своем льду хозяевам по силам сдержать соперника и постараться выиграть в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.80.

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ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

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 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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