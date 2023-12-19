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Сегодня, 14:45

«Доброфура» вышла на финишную прямую

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Доброфура.

Сегодня, 19 декабря, возобновляются игры регулярного розыгрыша Фонбет чемпионата КХЛ. После длительной паузы возвращается в свой благотворительный рейс «Доброфура» — совместный проект «ДоброFON» и КХЛ, в рамках которого брендированные грузовики приезжают на матчи Континентальной хоккейной лиги во всех городах России и проводят благотворительные мероприятия.

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К настоящему моменту «Доброфура» собрала 11,2 миллиона рублей на благотворительность. Существенная доля в этой сумме приходится на зрителей на матчах КХЛ — согласно условиям акции, «ДоброFON» умножает количество зрителей на 100 в каждом «Доброматче», где стоит грузовик благотворительной программы. Так, например, в Омске на матче «Авангарда» и «Нефтехимика» был установлен рекорд посещаемости всего тура — 11 468 зрителей принесли в «Копилку добра» 1 146 800 рублей.

Впереди у «Доброфур» четыре остановки:

  • 19 декабря в Санкт-Петербурге на матче СКА — «Сочи».

  • 21 декабря «Восточный» грузовик посетит Екатеринбург, где местный «Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом», а «Западный» приедет в Тольятти на игру «Лады» и «Сибири».

  • 22 декабря оба грузовика встретятся в Уфе на матче «Салавата Юлаева» и «Адмирала», где пройдет «Мишкопад» — еще одна благотворительная акция, направленная на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербург один грузовик приехал пораньше — на Фонбет Матч звезд КХЛ. В рамках этого мероприятия также были совершены добрые дела -— победитель конкурса капитанов Николай Голдобин вручил чек на 788 790 рублей фонду «Милосердие детям».

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«Динамо» не проиграло ЦСКА в основное время в шести матчах подряд. Серия продолжится?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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