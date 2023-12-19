«Доброфура» вышла на финишную прямую

Сегодня, 19 декабря, возобновляются игры регулярного розыгрыша Фонбет чемпионата КХЛ. После длительной паузы возвращается в свой благотворительный рейс «Доброфура» — совместный проект «ДоброFON» и КХЛ, в рамках которого брендированные грузовики приезжают на матчи Континентальной хоккейной лиги во всех городах России и проводят благотворительные мероприятия.

К настоящему моменту «Доброфура» собрала 11,2 миллиона рублей на благотворительность. Существенная доля в этой сумме приходится на зрителей на матчах КХЛ — согласно условиям акции, «ДоброFON» умножает количество зрителей на 100 в каждом «Доброматче», где стоит грузовик благотворительной программы. Так, например, в Омске на матче «Авангарда» и «Нефтехимика» был установлен рекорд посещаемости всего тура — 11 468 зрителей принесли в «Копилку добра» 1 146 800 рублей.

Впереди у «Доброфур» четыре остановки:

19 декабря в Санкт-Петербурге на матче СКА — «Сочи».

21 декабря «Восточный» грузовик посетит Екатеринбург, где местный «Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом», а «Западный» приедет в Тольятти на игру «Лады» и «Сибири».

22 декабря оба грузовика встретятся в Уфе на матче «Салавата Юлаева» и «Адмирала», где пройдет «Мишкопад» — еще одна благотворительная акция, направленная на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербург один грузовик приехал пораньше — на Фонбет Матч звезд КХЛ. В рамках этого мероприятия также были совершены добрые дела -— победитель конкурса капитанов Николай Голдобин вручил чек на 788 790 рублей фонду «Милосердие детям».