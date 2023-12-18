18 декабря в 16-м туре чемпионата Италии «Салернитана» приедет в гости к «Аталанте». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Адзурри д?Италия» и начнется в 22.45 по московскому времени со свистком судьи Эрманно Феличиани. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: на «Аталанту» предложили котировку 1.31, что составляет приблизительно 73% вероятности. Ничья доступна за 5.71 (17%), успех гранатовых — за 9.50 (10%).

«Салернитана» не уступила в половине из четырех предыдущих встреч с бергамасками. Опция Х2 идет с коэффициентом 3.62.

Аналитики не уверены, что команды обменяются точными ударами: «обе забьют» оценили в 1.98, обратный рынок — за 1.80.

Лишь один из четырех недавних поединков клубов пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.34.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Луиса Муриэля. Гол в исполнении колумбийца идет за 2.21.

«Морские коньки» не поразили ворота соперников в пяти выездах нынешнего сезона из семи. На то, что парни Филиппо Индзаги не огорчат хозяев «Адзурри д?Италия», представлен коэффициент 1.98.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают как раз на триумф «Аталанты» с сухим счетом:

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