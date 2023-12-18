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«Аталанта» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 18 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Аталанта» — «Салернитана» 18 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Луис Муриэль («Аталанта»).
Фото Global Look Press

18 декабря в 16-м туре чемпионата Италии «Салернитана» приедет в гости к «Аталанте». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Адзурри д?Италия» и начнется в 22.45 по московскому времени со свистком судьи Эрманно Феличиани. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 16-й тур
18 дек, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Салернитана

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: на «Аталанту» предложили котировку 1.31, что составляет приблизительно 73% вероятности. Ничья доступна за 5.71 (17%), успех гранатовых — за 9.50 (10%).

«Салернитана» не уступила в половине из четырех предыдущих встреч с бергамасками. Опция Х2 идет с коэффициентом 3.62.

Аналитики не уверены, что команды обменяются точными ударами: «обе забьют» оценили в 1.98, обратный рынок — за 1.80.

Лишь один из четырех недавних поединков клубов пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.34.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Луиса Муриэля. Гол в исполнении колумбийца идет за 2.21.

«Морские коньки» не поразили ворота соперников в пяти выездах нынешнего сезона из семи. На то, что парни Филиппо Индзаги не огорчат хозяев «Адзурри д?Италия», представлен коэффициент 1.98.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают как раз на триумф «Аталанты» с сухим счетом:

  • 2:0 — за 6.52;

  • 1:0 — за 7.75;

  • 3:0 — за 8.25.

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ФК Аталанта
ФК Салернитана
Серия А
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«Флуминенсе» — «Аль-Ахли»: прогноз на матч Клубного чемпионата мира 18 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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