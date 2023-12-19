Хоккей
НХЛ
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ
Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 11:40

Кто лучший российский хоккеист недели в НХЛ? Кучеров, Романов и Панарин ждут твой голос

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Кучеров.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Александр Романов, Егор Чинахов и Никита Кучеров.

Помимо вышеперечисленной тройки, на прошедшей неделе среди российских хоккеистов выделились Иван Барбашев, Петр Кочетков, Валерий Ничушкин и Артемий Панарин. Но, возможно, у тебя есть свой герой. Сделай свой выбор!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ» (ИНН: 7703365167)

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
1
Читайте также
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Популярное видео
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романов, Чинахов и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости