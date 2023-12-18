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«Сити» невыразительно провел старт декабря. Теперь парни Пепа оторвутся на «Ураве» в битве за финал КЧМ

Прогноз и ставка на матч клубного чемпионата мира «Урава» — «Манчестер Сити» 19 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Бернарду Силва и Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
В первый месяц зимы «горожане» не победили в трех играх из пяти.

19 декабря в Саудовской Аравии состоится второй полуфинал клубного чемпионата мира — «Манчестер Сити» встретится с «Урава Ред Даймондс» из Японии. Разборка победителей европейской и азиатской Лиги чемпионов пройдет в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало — в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 20.50 мск.

Клубный ЧМ. 1/2 финала
19 дек, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Урава Ред Даймонд
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч клубного чемпионата мира «Урава» — «Манчестер Сити» 19 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают небесно-голубых безоговорочными фаворитами: поставить на триумф команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.18, что составляет примерно 79% вероятности результата. Выигрыш «Уравы» предложили за 15.25 (7%). Ничью — за 7.14 (14%).

Верите, что в основное время «Ред Даймондс» не уступит? Хватайте опцию 1X за 4.77.

Виктория «Сити» с форой (-1.5) идет за 1.80, Ф1(+1.5) доступна за 1.97.

Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.67, обратный вариант — 2.12.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.19, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 1.64.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу «горожан». Финиш встречи с таким счетом дали за 5.61.

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«Урава» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча клубного чемпионата мира 19 декабря 2023 года

Первая половина декабря для Хосепа Гвардиолы получилась неоднозначной: лишь две победы в пяти встречах АПЛ и ЛЧ. Сначала небесно-голубые поделили очки в яркой перестрелке с «Тоттенхэмом» (3:3), а через три дня в Бирмингеме прервали беспроигрышную серию из девяти матчей без поражений.

«Астон Вилла» просто не позволила гостям вздохнуть: нанесла 22 удара и семь раз попала в створ. Это антирекорд за все время работы Пепа в Англии: еще ни один клуб за 281 игру не пробил по воротам «Сити» больше 21 раза. Сами манкунианцы потревожили Эмилиано Мартинеса дважды, но качество этих попыток оказалось ничтожным — всего 0,86 xG. У команды Унаи Эмери показатель ожидаемых голов составил 2.33, а для победы хватило и одного — его автором на 74-й минуте стал Леон Бэйли.

Затем небесно-голубые с трудом одолели «Лутон» — дебютанты АПЛ даже открыли счет, но Бернарду Силва и Джек Грилиш оформили камбэк во втором тайме. Для «горожан» этот триумф в премьер-лиге стал первым с 4 ноября: тогда на «Этихаде» разнесли «Борнмут» (6:1), но после были ничьи с «Челси» (4:4) и «Ливерпулем» (1:1) и осечки со «шпорами» и «Виллой».

В середине недели «Сити» смешанным составом прижал «Црвену Звезду» (3:2). Выход в плей-офф с первого места уже был гарантирован, поэтому Пеп мог позволить себе эксперименты и презентовать талантливую молодежь. Воспитанники не подвели: Майка Хэмилтон и Оскар Бобб забили по мячу. А победным ударом отметился Кэлвин Филлипс — после перехода из «Лидса» опорник сборной Англии так и не стал основным, но в этот вечер ему доверили пробить пенальти. Для Филлипса гол стал первым в небесно-голубой футболке.

Правда, в выходные манкунианцы снова потеряли очки: к 54-й минуте вели 2:0 у «Кристал Пэлас», но в заключительную 15-минутку пропустили дважды. Коллектив Гвардиолы не выиграл дома в третий раз подряд — такого не было с осени 2016 года. Лишь одна победа в шести последних турах не могла не аукнуться на положении в таблице — теперь «Сити» замыкает топ-4 с отставанием в пять баллов от лидирующего «Арсенала». Снизу подпирает «Тоттенхэм» — преимущество над лондонцами зыбкое и составляет одно очко.

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«Урава» отвратительно провела отрезок с 24 октября по 25 ноября — собрала пять поражений и ничью в чемпионате Японии и Лиге чемпионов Азии. Три следующие недели сложились позитивнее: «Ред Даймондс» выиграли дважды подряд, но в последнем туре ЛЧ АФК влетели «Ханою» (1:2).

«Красные дьяволы» участвовали в КЧМ дважды — лучшим результатом для них остается полуфинал в 2007 году. Тогда «Урава» прошла иранский «Сепахан» (3:1) в 1/4 финала, но затем уступила «Милану» (0:1) — все решил меткий выстрел Кларенса Зеедорфа на 67-й минуте. Через 10 лет «Ред Даймондс» снова залетели в турнир, но закончили борьбу в четвертьфинале — японцев остановила «Аль-Джазира» из ОАЭ (1:0). На пути к свиданию с «Манчестер Сити» красные убрали «Леон» из Мексики (1:0).

Прогноз и ставка на матч «Урава» — «Манчестер Сити»

Дебют «горожан» на КЧМ почти наверняка пропустит Эрлин Холанн — норвежец отсутствовал почти две недели из-за повреждения и еще испытывает болевые ощущения. Но небесно-голубые в состоянии пройти «красных дьяволов» даже без основного форварда: за них говорит многократное превосходство в классе и нестабильные результаты «Ред Даймондс». Японцы уступили в шести из 10 последних поединков, а их обидчиками были команды явно скромнее обладателей требла из Манчестера.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 2.26.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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Виктор Мелехин

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