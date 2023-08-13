«Динамо» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
На прошлой неделе «Динамо» и «Балтика» синхронно одержали первые победы в чемпионате России и теперь сойдутся в четвертом туре. Матч состоится 13 августа в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 15.00 по столичному времени. Рассудит игру бригада Владимира Москалева из Воронежа. Прямую трансляцию с 14.55 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают бело-голубых серьезными фаворитами встречи: котировка на успех «Динамо» — 1.72, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш команды Сергея Игнашевича доступен с котировкой 4.79 (19%). Даже ничья идет за чуть меньшие 4.09 (24%).
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Калининградцы в прошлом туре наконец набрали первые три очка — обыграли «Факел» (2:1). До этого коллектив Игнашевича шел на серии из двух поражений. «Динамо» тоже одержало первую победу только в прошлом туре — над «Зенитом» (3:2). А прежде уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Считаете, что и «Балтика» как минимум не проиграет москвичам? Этот рынок оценен в 2.32.
Наиболее возможные, по мнению экспертов, итоги противостояния подчеркивают превосходство бело-голубых:
• 1:1 — за 7.00;
• 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу «Динамо» — за 7.75.
Букмекеры считают, что поединок может получится ярким: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. Неудивительно, ведь команда Марцела Лички — одна из самых веселых в чемпионате России: за три тура она забила семь мячей и пропустила восемь.
Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.04. За три тура ставка на «обе забьют» не зашла только в одной игре «Балтики» — в первом туре она всухую уступила «Сочи» (0:2).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0