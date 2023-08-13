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«Динамо» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Балтика» 13 августа 2023 года
Артемий Кутейников
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Вячеслав Грулев («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

На прошлой неделе «Динамо» и «Балтика» синхронно одержали первые победы в чемпионате России и теперь сойдутся в четвертом туре. Матч состоится 13 августа в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 15.00 по столичному времени. Рассудит игру бригада Владимира Москалева из Воронежа. Прямую трансляцию с 14.55 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают бело-голубых серьезными фаворитами встречи: котировка на успех «Динамо» — 1.72, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш команды Сергея Игнашевича доступен с котировкой 4.79 (19%). Даже ничья идет за чуть меньшие 4.09 (24%).

Думаете, что оппоненты не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4090 рублей.

Калининградцы в прошлом туре наконец набрали первые три очка — обыграли «Факел» (2:1). До этого коллектив Игнашевича шел на серии из двух поражений. «Динамо» тоже одержало первую победу только в прошлом туре — над «Зенитом» (3:2). А прежде уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Считаете, что и «Балтика» как минимум не проиграет москвичам? Этот рынок оценен в 2.32.

Наиболее возможные, по мнению экспертов, итоги противостояния подчеркивают превосходство бело-голубых:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу «Динамо» — за 7.75.

Даниил Фомин и&nbsp;Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2023 года

Букмекеры считают, что поединок может получится ярким: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. Неудивительно, ведь команда Марцела Лички — одна из самых веселых в чемпионате России: за три тура она забила семь мячей и пропустила восемь.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.04. За три тура ставка на «обе забьют» не зашла только в одной игре «Балтики» — в первом туре она всухую уступила «Сочи» (0:2).

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«Хетафе» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 13 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
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Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
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Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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