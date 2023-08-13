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«Зенит» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 13 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Вендел.
Фото Global Look Press

«Зенит» в четвертом туре чемпионата России сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 13 августа в 17.30 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Павел Шадыханов.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

«Зенит» наверняка наберет три очка, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Победу действующих чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность этого результата — около 67%. Ничья предложена за 4.68 (21%), триумф «Факела» — за 6.77 (12%).

Ставка в 1000 рублей на равенство в счете в случае его осуществления принесет выплату в 4680 рублей, а чистая прибыль составит 3680 рублей.

На то, что «Факел» не уступит, котировка — 2.75. Получится ли у аутсайдера сотворить главную сенсацию тура?

В прошлом сезоне соперники встречались четырежды, но ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.94, «обе забьют — нет» — за 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Зенита» — за 6.41;

  • 1:0 — за 6.80;

  • 2:1 — за 7.75.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: «красные дьяволы» не вспомнят о Де Хеа

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»

В прошлом сезоне в каждом из четырех матчей воронежцы с огромным перевесом опережали «Зенит» по количеству фолов, причем количество варьировалось от 12 до 18. В новом примерно такая же статистика была у «Факела» в играх с другими топ-командами — «Локомотивом» и ЦСКА.

На «Газпром Арене» гости сделают все возможное, чтобы остановить противника. Негрубые нарушения в виде задержек, толчков и т.д. — лучший вариант упростить игру в обороне и порвать ритм. Команда Евсеева, который в бытность игроком сам не прочь был сфолить, воспользуется этой тактикой сполна.

Рекомендуемая ставка: игроки «Факела» сфолят 13 и более раза за 1.72.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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