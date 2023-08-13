«Зенит» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2023 года
«Зенит» в четвертом туре чемпионата России сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 13 августа в 17.30 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Павел Шадыханов.
«Зенит» наверняка наберет три очка, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Победу действующих чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность этого результата — около 67%. Ничья предложена за 4.68 (21%), триумф «Факела» — за 6.77 (12%).
Ставка в 1000 рублей на равенство в счете в случае его осуществления принесет выплату в 4680 рублей, а чистая прибыль составит 3680 рублей.
На то, что «Факел» не уступит, котировка — 2.75. Получится ли у аутсайдера сотворить главную сенсацию тура?
В прошлом сезоне соперники встречались четырежды, но ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.
Вариант «обе забьют» предложен за 1.94, «обе забьют — нет» — за 1.85.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»
В прошлом сезоне в каждом из четырех матчей воронежцы с огромным перевесом опережали «Зенит» по количеству фолов, причем количество варьировалось от 12 до 18. В новом примерно такая же статистика была у «Факела» в играх с другими топ-командами — «Локомотивом» и ЦСКА.
На «Газпром Арене» гости сделают все возможное, чтобы остановить противника. Негрубые нарушения в виде задержек, толчков и т.д. — лучший вариант упростить игру в обороне и порвать ритм. Команда Евсеева, который в бытность игроком сам не прочь был сфолить, воспользуется этой тактикой сполна.
Рекомендуемая ставка: игроки «Факела» сфолят 13 и более раза за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0