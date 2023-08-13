«Хетафе» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 13 августа 2023 года
13 августа «Барселона» начнет защиту чемпионского титула матчем против «Хетафе». Игра первого тура ла лиги пройдет на арене «Колизеум Альфонсо Перес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Сесар Сото Градо.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Барселону» безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.61, это приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.01 (25%), успех «Хетафе» — за 6.41 (13%).
Ставка в 1000 рублей на каталонцев в случае их выигрыша принесет выплату в 1610 рублей, а чистая прибыль составит 610 рублей.
На то, что «Хетафе» не проиграет, выставлена котировка 2.43. В прошлом сезоне в одном из матчей команды поделили очки.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.69.
Если считаете, что команды не обменяются голами, возьмите «обе забьют — нет» за 1.62. Такое условие сыграло в шести из девяти предыдущих матчей.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 0:0 за 7.10.
Прогноз и ставка на матч «Хетафе» — «Барселона»
«Барселона» в межсезонье очень мощно выглядела в атаке — забила 13 мячей в пяти матчах. Причем не абы кому, а «Арсеналу» (3:5), «Реалу» (3:0) и «Тоттенхэму» (4:2). Часть голов на свой счет записали Левандовски и Фати — они на 95% окажутся в стартовом составе в трио с Рафиньей.
«Хетафе» в прошлом сезоне удалось не пропустить в одной из встреч с каталонцами, но в целом по сезону команда не выглядела непробиваемой в обороне. Верится, что сыгравшиеся летом еще сильнее сине-гранатовые даже без Дембеле и пропускающего игру Торреса дважды уж точно поразят ворота соперника.
Рекомендуемая ставка: «Барселона» забьет два и более гола за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0