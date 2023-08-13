13 августа в четвертом туре чемпионата России «Динамо» примет «Балтику», которая неделю назад набрала первые три очка в сезоне. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 15.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Динамо» можно с котировкой 1.72, это около 57% вероятности. Выигрыш коллектива из Калининграда предложен за 4.79 (19%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.09 (24%).

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Наиболее возможные, по мнению экспертов, итоги встречи подчеркивают превосходство бело-голубых:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу «Динамо» — за 7.75.

Букмекеры считают, что игра может получится яркой: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. Неудивительно, ведь команда Марцела Лички — одна из самых веселых в чемпионате России: за три тура она забила семь мячей и пропустила восемь.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.04.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Балтика»

Бело-голубые в первых трех турах чемпионата выдали ярчайшие поединки (1:3, 3:3 и 3:2): забили семь мячей и пропустили восемь, а в двух последних встречах отличились по три раза. Отличную форму набрали нападающие Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин — оба оформили 3+1 по системе «гол+пас». «Балтика» временами тоже выглядит ярко: в двух последних турах в матчах с ее участием пробивался «верх» (1:2 со «Спартаком» и 2:1 с «Факелом»). Коллектив Сергея Игнашевича в состоянии поддержать результативный стиль соперника.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

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