«Динамо» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2023 года
13 августа в четвертом туре чемпионата России «Динамо» примет «Балтику», которая неделю назад набрала первые три очка в сезоне. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 15.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Динамо» можно с котировкой 1.72, это около 57% вероятности. Выигрыш коллектива из Калининграда предложен за 4.79 (19%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.09 (24%).
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Наиболее возможные, по мнению экспертов, итоги встречи подчеркивают превосходство бело-голубых:
• 1:1 — за 7.00;
• 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу «Динамо» — за 7.75.
Букмекеры считают, что игра может получится яркой: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. Неудивительно, ведь команда Марцела Лички — одна из самых веселых в чемпионате России: за три тура она забила семь мячей и пропустила восемь.
Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.04.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Балтика»
Бело-голубые в первых трех турах чемпионата выдали ярчайшие поединки (1:3, 3:3 и 3:2): забили семь мячей и пропустили восемь, а в двух последних встречах отличились по три раза. Отличную форму набрали нападающие Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин — оба оформили 3+1 по системе «гол+пас». «Балтика» временами тоже выглядит ярко: в двух последних турах в матчах с ее участием пробивался «верх» (1:2 со «Спартаком» и 2:1 с «Факелом»). Коллектив Сергея Игнашевича в состоянии поддержать результативный стиль соперника.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0