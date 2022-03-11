Прогноз и ставки на бой Bellator 276 Диана Авсарагова — Кайра Батара

13 марта в американском Сент-Луисе на «Фэмели-арене» в рамках турнира Bellator 276 состоится бой между амбассадором букмекерской компании БЕТСИТИ Дианой Авсараговой и американской спортсменкой Кайрой Батарой. Поединок начнется в 02.00 по московскому времени. Прямую трансляцию турнира Bellator 276 покажет Okko Спорт.

Аналитики БЕТСИТИ считают россиянку фаворитом встречи. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.15 — это 82% вероятности. Ничья в поединке идет за 70.0 (1%) Победа американки идет за 5.40 (17%).

При ставке на Кайру 1000 рублей потенциальная выплата в случае ее успеха может составить 5400 рублей.

Сейчас Диана идет на серии из двух побед в Bellator и занимает девятое место в рейтинге лиги. Ее третья победа в лиге подряд выглядит крайне вероятным исходом.