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«Динамо» — «Акрон»: прогноз на матч Кубка России 4 апреля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Акрон» 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Константин Тюкавин.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

4 апреля московское «Динамо» постарается выйти в следующий раунд Кубка России — в 1/8 финала Пути регионов бело-голубые сыграют с «Акроном». Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Турбина прозвучит в 19.30 мск. Понаблюдать за командами в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 19.25 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Акрон

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» в основное время пришелся коэффициент 1.37, вероятность исхода — приблизительно 72%. Ничья доступна за 5.00 (20%), триумф «Акрона» — за 8.50 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 8500 рублей.

«Акрон» в двух предыдущих раундах Кубка выбил другие московские команды: «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, по пенальти). На то, что клуб Тольятти снова не проиграет в основное время, котировка — 3.10.

Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы, если верите в его ожесточенное сопротивление, — Ф2(+1.5) оценена в 1.78. Ф1(-1.5) — в 2.04, если, наоборот, уверены в крупной победе «Динамо».

Только в одном из 11 последних матчей «Акрона» во всех турнирах прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.06.

Обмен голами можно взять за 2.14, противоположный исход — за 1.72.

Эксперты убеждены, что в следующий раунд турнира пройдет московская команда: на успех «Динамо» с учетом возможной серии пенальти коэффициент — 1.19, на «Акрон» — 4.60.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Акрон»

«Динамо» ошарашило результатом последнего матча в чемпионате России — москвичи полтора тайма дома играли в большинстве против «Сочи», но уступили 0:2. Правда, на результат сильно повлияла феноменальная игра голкипера гостей: Денис Адамов появился вместо удаленного Сослана Джанаева и парировал шесть ударов. То есть бело-голубые провалили игру, но с некоторыми оговорками.

Тем злее они выйдут на матч против представляющего ФНЛ «Акрона». Клуб из Тольятти и так уже добился превосходного результата — команду Евгения Крячика списали задолго до 1/8 финала, а перед игрой с «Локомотивом» вообще похоронили, но она выжила. И все-таки на «ВТБ Арену» «Акрон» приедет исключительно оборонять нули и тянуть до серии пенальти — резервов, чтобы бороться с «Динамо» в открытой битве, у тольяттинцев нет. Они даже в первой лиге идут 11-ми и забили всего 27 мячей в 25 матчах. А против топовой атаки соперника будут надеяться на чудо.

Впрочем, вряд ли игра завершится абсолютным разгромом аутсайдера — «Акрон» умеет терпеть и защищаться. Поэтому «Динамо» если и победит, то некрупно.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.93.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
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Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
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