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Дания — Австрия: прогноз на матч Лиги наций 13 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Дания — Австрия 13 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Марсело Брозович и Кристиан Эриксен.
Фото Global Look Press

13 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Дании на стадионе «Паркен» примет Австрию. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный судья встречи — испанец Алехандро Эрнандес.

Лига наций A. Группа 1
13 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Австрия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Данию. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.85, это примерно 54% вероятности. Успех Австрии оценивается котировкой 4.60 (21%), ничья идет за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.02.

Можно взять один из вариантов ставки с форой — например, Ф1(-1.5) за 3.20 или Ф2(+1.5) за 1.35.

На матч широко представлена статистическая линия — к примеру, на пенальти в игре можно поставить за 2.82, на удаление — за 5.90. Оба события вместе доступны с коэффициентом 11.0.

В трех турах этой Лиги наций сборные по два раза пробили тотал. Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.10, на обратный исход — за 1.79.

Вариант «обе забьют» также заходил по два раза в трех турах и у Австрии, и у Дании. Обмен голами оценен в 2.00.

Кристиан Эриксен, сборная Дании. Дания — Австрия: чудеса команды Эриксена закончились?

Прогноз и ставка на матч Дания — Австрия

Дания внезапно оступилась в игре с Хорватией, хотя могла снять все вопросы по поводу лидера группы уже к середине группового этапа. Теперь Эриксену и компании будет сложнее, но принципиально вряд ли что-то изменится. Дания — по-прежнему одна из немногих команд, которая получает удовольствие от игры в Лиге наций. Поэтому Австрия, даже такая опасная, как сейчас, вряд ли станет препятствием.

Рекомендуемая ставка: победа Дании за 1.85.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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