13 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Дании на стадионе «Паркен» примет Австрию. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный судья встречи — испанец Алехандро Эрнандес.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Данию. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.85, это примерно 54% вероятности. Успех Австрии оценивается котировкой 4.60 (21%), ничья идет за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.02.

Можно взять один из вариантов ставки с форой — например, Ф1(-1.5) за 3.20 или Ф2(+1.5) за 1.35.

На матч широко представлена статистическая линия — к примеру, на пенальти в игре можно поставить за 2.82, на удаление — за 5.90. Оба события вместе доступны с коэффициентом 11.0.

В трех турах этой Лиги наций сборные по два раза пробили тотал. Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.10, на обратный исход — за 1.79.

Вариант «обе забьют» также заходил по два раза в трех турах и у Австрии, и у Дании. Обмен голами оценен в 2.00.

Прогноз и ставка на матч Дания — Австрия

Дания внезапно оступилась в игре с Хорватией, хотя могла снять все вопросы по поводу лидера группы уже к середине группового этапа. Теперь Эриксену и компании будет сложнее, но принципиально вряд ли что-то изменится. Дания — по-прежнему одна из немногих команд, которая получает удовольствие от игры в Лиге наций. Поэтому Австрия, даже такая опасная, как сейчас, вряд ли станет препятствием.

Рекомендуемая ставка: победа Дании за 1.85.