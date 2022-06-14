14 июня состоится главный матч четвертого тура Лиги наций — Германия в Менхенгладбахе примет Италию. Игра пройдет на арене «Боруссия-Парк» и начнется в 21.45 мск. Хотите посмотреть ее в прямом эфире — такую возможность дает онлайн-платформа «Okko Спорт». В поле матч отработает румынский арбитр Иштван Ковач.

У Германии шансы победить выше — так считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Ханса-Дитера Флика коэффициент 1.75, что примерно 56% вероятности исхода. Ничью можно оформить за 3.90 (26%), самая высокая котировка — на успех Италии, 4.80 (18%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет автору ставки 3900 рублей, если команды разойдутся миром.

В матчах с участием сборной Германии еще ни разу на турнире не было забито больше двух мячей. Не пора ли устроить феерию? На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент 1.95, на ТМ 2.5 — 1.91.

Учитывая, что команда Флика последние четыре матча завершила вничью 1:1, правильно будет использовать вариант «обе забьют» за 1.87. Обратный результат доступен за 1.93.

На то, что Италия не проиграет, высокая котировка 2.15.

Если считаете, что немцы откроют счет, можете взять «первый гол — Германия» за 1.61. За коэффициент 2.75 идет тот же вариант, но на Италию.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:0 в пользу хозяев за 6.50.

Прогноз и ставка на матч Германия — Италия

Роберто Манчини выстраивает футбол от обороны, но Италии пока не удается играть чисто у своих ворот. Германия в первом туре забила, Венгрия — тоже, Англия не использовала очень много отличных моментов. Немцы тоже небезгрешны — Ману Нойер вытащил несколько очень тяжелых мячей во встрече с венграми.

Очень верится, что команды сыграют в более-менее открытый футбол и подарят голы. В идеале хочется, чтобы снова высветился счет 1:1 — для футбольной Германии это будет не слишком радостно, но для всех остальных станет чудом.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.