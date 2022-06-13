13 июня Дания и Австрия проведут четвертый матч на групповом этапе Лиги наций. Встреча первой и второй команд группы 1 состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Алехандро Хосе Эрнандес из Испании — главный арбитр матча.

Дания — фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.84, это примерно 54% вероятности исхода. Успех австрийцев идет за самую крупную котировку — 4.50 (22%). Ничью предложено взять за 3.70 (24%).

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Также можно сделать выбор скромнее и безопаснее — вариант «гости не проиграют» оценен в 2.03.

В первом круге Дания победила 2:1. Если считаете, что команды снова пробьют «верх», возьмите тотал больше 2.5 мяча за 2.00. ТМ 2.5 идет за 1.85.

ИТБ1 (1.5) доступен за 1.93, на команду Ральфа Рангника его можно оформить за 3.50.

Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.93, противоположный результат — за 1.87.

В Вене арбитру не пришлось ставить мяч на точку. 11-метровый в предстоящей встрече доступен за 2.82, а удаление — за 5.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: