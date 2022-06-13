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Сегодня, 17:15

Дания — Австрия: где смотреть матч Лиги наций 13 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Дания — Австрия 13 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Дания против Хорватии в Лиге наций.
Фото Global Look Press

13 июня Дания и Австрия проведут четвертый матч на групповом этапе Лиги наций. Встреча первой и второй команд группы 1 состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Алехандро Хосе Эрнандес из Испании — главный арбитр матча.

Лига наций A. Группа 1
13 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Австрия

Дания — фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.84, это примерно 54% вероятности исхода. Успех австрийцев идет за самую крупную котировку — 4.50 (22%). Ничью предложено взять за 3.70 (24%).

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Также можно сделать выбор скромнее и безопаснее — вариант «гости не проиграют» оценен в 2.03.

В первом круге Дания победила 2:1. Если считаете, что команды снова пробьют «верх», возьмите тотал больше 2.5 мяча за 2.00. ТМ 2.5 идет за 1.85.

ИТБ1 (1.5) доступен за 1.93, на команду Ральфа Рангника его можно оформить за 3.50.

Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.93, противоположный результат — за 1.87.

Кевин де&nbsp;Брёйне, Янник Карраско и&nbsp;Юри Тилеманс (сборная Бельгии). Польша — Бельгия: де Брейне с партнерами останутся в гонке за Нидерландами

В Вене арбитру не пришлось ставить мяч на точку. 11-метровый в предстоящей встрече доступен за 2.82, а удаление — за 5.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 — за 6.30;

  • 1:1 — за 6.70;

  • 2:0 — за 7.70.

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Франция — Хорватия: прогноз на матч Лиги наций 13 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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