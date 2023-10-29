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Медведев проиграл Синнеру последний финал в Пекине. В Вене будет реванш?

Прогноз на матч ATP Вена Даниил Медведев — Янник Синнер 29 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

29 октября в Вене состоится финал турнира категории 500, в котором Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния — 6:1 в пользу теннисиста из России.

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Аналитики букмекерской компании считают Медведева фаворитом финала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 2.11 (43%)

Ставка в 1000 рублей на Даниила в случае его триумфа принесет выплату в 1750 рублей.

Тотал больше 23.5 гейма предложен за 2.00, ТМ 23.5 — за 1.84. Последний очный матч между теннисистами завершился на двух тай-брейках и пробил «верх».

Триумф Медведева с форой (-1.5) можно оформить за 1.97, выигрыш Синнера с гандикапом (+1.5) — за 1.86.

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2:0 в пользу Даниила за 2.75 — наиболее вероятный точный счет предстоящей игры.

Если матч завершится в двух сетах, сыграет котировка 1.65. Если в трех — то 2.10. Чаще противостояние россиянина и итальянца оканчивалось в двух партиях — 4:3.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Янник Синнер

Медведев и Синнер сыграют в финале в четвертый раз в этом сезоне. Пока счет в пользу Даниила — он выиграл турниры в Роттердаме и в Майами, но уступил в Пекине. Тот успех стал для Янника первым над россиянином — теперь общий счет противостояния 6:1.

У Медведева 20 титулов, но он никогда не выигрывал один турнир дважды. В Вене он очень близок к тому, чтобы сломать тенденцию — здесь он защищает прошлогоднюю победу. И его уровень здесь вполне позволяет рассчитывать на успех. Однако Синнер стал для Даниила очень неприятным соперником — с каждым очным матчем итальянец все лучше нащупывает слабые точки в игре россиянина.

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В Пекине итальянца очень выручила подача — он не проиграл ни одного очка на двух тай-брейках, а во второй партии отдал в своих геймах всего три пойнта. В Вене он тоже здорово вводит мяч в игру, но все-таки не так хорошо: например, тот же Рублев смог дважды брейкануть Янника. Также шансы были у Шелтона, Сонего и Тиафо.

Возможно, в этот раз Медведев найдет ключ к сопернику и заберет титул, но наиболее безопасной ставкой все же видится «тай-брейк в матче». Синнер подает здорово и агрессивно завершает, Даниил также очень хорош в своих геймах — достаточно пересмотреть игру с Циципасом. Так что до 13-го гейма в одном из сетов соперники точно должны добраться.

Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 1.93.

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«Лилль» — «Монако»: прогноз на матч лиги 1 29 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
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