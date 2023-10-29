Медведев проиграл Синнеру последний финал в Пекине. В Вене будет реванш?
29 октября в Вене состоится финал турнира категории 500, в котором Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния — 6:1 в пользу теннисиста из России.
Аналитики букмекерской компании считают Медведева фаворитом финала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 2.11 (43%)
Ставка в 1000 рублей на Даниила в случае его триумфа принесет выплату в 1750 рублей.
Тотал больше 23.5 гейма предложен за 2.00, ТМ 23.5 — за 1.84. Последний очный матч между теннисистами завершился на двух тай-брейках и пробил «верх».
Триумф Медведева с форой (-1.5) можно оформить за 1.97, выигрыш Синнера с гандикапом (+1.5) — за 1.86.
2:0 в пользу Даниила за 2.75 — наиболее вероятный точный счет предстоящей игры.
Если матч завершится в двух сетах, сыграет котировка 1.65. Если в трех — то 2.10. Чаще противостояние россиянина и итальянца оканчивалось в двух партиях — 4:3.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Янник Синнер
Медведев и Синнер сыграют в финале в четвертый раз в этом сезоне. Пока счет в пользу Даниила — он выиграл турниры в Роттердаме и в Майами, но уступил в Пекине. Тот успех стал для Янника первым над россиянином — теперь общий счет противостояния 6:1.
У Медведева 20 титулов, но он никогда не выигрывал один турнир дважды. В Вене он очень близок к тому, чтобы сломать тенденцию — здесь он защищает прошлогоднюю победу. И его уровень здесь вполне позволяет рассчитывать на успех. Однако Синнер стал для Даниила очень неприятным соперником — с каждым очным матчем итальянец все лучше нащупывает слабые точки в игре россиянина.
В Пекине итальянца очень выручила подача — он не проиграл ни одного очка на двух тай-брейках, а во второй партии отдал в своих геймах всего три пойнта. В Вене он тоже здорово вводит мяч в игру, но все-таки не так хорошо: например, тот же Рублев смог дважды брейкануть Янника. Также шансы были у Шелтона, Сонего и Тиафо.
Возможно, в этот раз Медведев найдет ключ к сопернику и заберет титул, но наиболее безопасной ставкой все же видится «тай-брейк в матче». Синнер подает здорово и агрессивно завершает, Даниил также очень хорош в своих геймах — достаточно пересмотреть игру с Циципасом. Так что до 13-го гейма в одном из сетов соперники точно должны добраться.
Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 1.93.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1