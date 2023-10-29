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«Лилль» — «Монако»: прогноз на матч лиги 1 29 октября 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Лилль» — «Монако» 29 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press

29 октября команда Александра Головина «Монако» в 10-м туре чемпионата Франции сойдется с «Лиллем» — в случае победы монегаски вернутся на первую строчку. Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Клеман Тюрпен. Легально лигу 1 из России посмотреть нельзя.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Монако

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу «догов» — 2.31, это приблизительно 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.85 (34%), ничья предложена с котировкой 3.78 (24%).

В прошлом сезоне «Монако» ни разу не одолел «Лилль» (3:4, 0:0). Поставить на непоражение подопечных Ади Хюттера можно за 1.63.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.05;

• 2:1 в пользу хозяев — за 9.25;

• 0:0 — за 9.75.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.55.

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Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Монако»

«Монако» — самая результативная команда лиги 1: за девять матчей Александр Головин и компания наколотили 23 мяча, в среднем это 2,6 метких удара за 90 минут. «Лилль» отличается реже (12 голов за девять туров), но встречи с монегасками обычно получаются яркими: например, в прошлом сезоне «доги» выиграли дома в яркой перестрелке (4:3). А из последних 10 очных поединков во всех соревнованиях соперники шесть раз забивали на двоих минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ТБ (3) за 1.89.

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ЦСКА — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 29 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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