«Лилль» — «Монако»: прогноз на матч лиги 1 29 октября 2023 года
29 октября команда Александра Головина «Монако» в 10-м туре чемпионата Франции сойдется с «Лиллем» — в случае победы монегаски вернутся на первую строчку. Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Клеман Тюрпен. Легально лигу 1 из России посмотреть нельзя.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу «догов» — 2.31, это приблизительно 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.85 (34%), ничья предложена с котировкой 3.78 (24%).
В прошлом сезоне «Монако» ни разу не одолел «Лилль» (3:4, 0:0). Поставить на непоражение подопечных Ади Хюттера можно за 1.63.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.05;
• 2:1 в пользу хозяев — за 9.25;
• 0:0 — за 9.75.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.
Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.55.
Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Монако»
«Монако» — самая результативная команда лиги 1: за девять матчей Александр Головин и компания наколотили 23 мяча, в среднем это 2,6 метких удара за 90 минут. «Лилль» отличается реже (12 голов за девять туров), но встречи с монегасками обычно получаются яркими: например, в прошлом сезоне «доги» выиграли дома в яркой перестрелке (4:3). А из последних 10 очных поединков во всех соревнованиях соперники шесть раз забивали на двоих минимум трижды.
Рекомендуемая ставка: ТБ (3) за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1