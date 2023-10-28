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«Наполи» без Осимхена примет поймавший осеннюю хандру «Милан». Искрометной перестрелки ждать не стоит

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Милан» 29 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press
Россонери не могут отличиться уже 180 минут.

29 октября «Наполи» примет «Милан» на стадионе имени Диего Марадоны в 10-м туре чемпионата Италии. Стартовый свисток судьи Даниэле Орсато прозвучит в 22.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут встречу в прямом эфире с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Милан» 29 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «адзурри» фаворитом: поставить на победу действующих чемпионов Италии можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 41% вероятности результата. Триумф красно-черных доступен за 3.29 (30%), «мирный» исход — за 3.49 (29%).

В прошлом сезоне «Наполи» ни разу не справился с «Миланом» на стадионе имени Диего Марадоны: разгромно влетел в серии А (0:4), а в Лиге чемпионов вырвал только ничью (1:1). Думаете, что гости снова не уступят? Опция Х2 доступна за 1.69.

Специалисты не ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.80, обратный вариант дали за 2.02.

Наиболее вероятным автором гола назвали Оливье Жиру. Меткий выстрел француза можно взять за 3.25.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. На этот результат предложили котировку 6.29.

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«Наполи» — «Милан»: прогноз и анализ матча серии А 29 октября 2023 года

Во время международного перерыва «партенопейцы» лишились главного бомбардира — Виктор Осимхен повредил бедро в товарняке Нигерии с Саудовской Аравией и вылетел как минимум до конца ноября. Африканец — без сомнения весомая потеря для «адзурри»: на его счету почти треть (6) всех забитых мячей команды в чемпионате Италии (20). Кстати, неаполитанцы наряду с «Ромой» являются вторыми по результативности в серии А после «Интера» (24).

Без основного форварда парни Руди Гарсии покуражились над «Вероной» на выезде (3:1). В этой встрече Хвича Кварацхелия отметился дублем — впервые в нынешнем сезоне. Зато помучились с «Унионом» в Лиге чемпионов — нанесли всего один удар в створ ворот берлинцев, который и оказался голевым. Его автором стал Джакомо Распадори.

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«Милан» перед паузой на сборные вспорхнул на первую строчку таблицы, но лидерство получилось недолгим: в предыдущем туре красно-черные уступили «Ювентусу» (0:1) и откатились обратно на второе место. Одним из оправданий хозяевам «Сан-Сиро» может послужить тот факт, что больше тайма они провели в меньшинстве: на 41-й минуте прямую красную получил Малик Тшау. Однако 0.31 по xG (ожидаемым голам) в исполнении россонери выглядит несомненным провалом даже в такой ситуации.

Через три дня после неудачи в поединке с туринцами коллектив Стефано Пиоли облажался еще крупнее — влетел «ПСЖ» на «Парк де Пренс» (0:3) и продлил антирекордную серию по играм без забитых мячей в Лиге чемпионов. Их у «Милана» набралось уже пять подряд. Положение красно-черных в группе безрадостно: не победили ни разу и занимают последнее место с двумя очками.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»

Мало того, что россонери не могут отличиться уже на протяжении 180 минут, так они еще и лишились резервов для усиления нападения — травмы получили Ноа Окафор, Сэмюэл Чуквуэзе, Лука Йович и Рубен Лофтус-Чик. «Адзурри» снова не поможет Виктор Осимхен, а выезд в Берлин к «Униону» показал чем это чревато — Хвича Кварацхелия и компания отметились лишь одним ударом в створ. В текущем состоянии феерить в атаке соперники явно не готовы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
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