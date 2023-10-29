ЦСКА — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 29 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
29 октября лидирующий в РПЛ «Краснодар» в 13-м туре чемпионата столкнется с серьезным соперником — ЦСКА, который тоже находится вверху турнирной таблицы. Поединок пройдет в Москве на стадионе армейцев «ВЭБ Арена», арбитр Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Владимира Федотова можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 3.03 (32%), раздел очков предложен за 3.58 (27%).
В прошлом сезоне ЦСКА на домашней арене дважды разгромил «Краснодар» (3:0 и 4:1). Сыграть на то, что в предстоящей встрече «быки» не уступят, можно за 1.62.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство армейцев:
• 1:1 — за 6.03;
• 0:0 — за 8.25;
• 1:0 в пользу ЦСКА — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.
«Обе забьют» дали за 1.74, обратный рынок — за 2.08.
Комбинированный вариант с обменом забитыми мячами и ТБ 2.5 можно оформить за привлекательные 2.04.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1