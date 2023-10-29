29 октября лидера РПЛ «Краснодар» в 13-туре чемпионата ждет серьезная проверка в битве с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Рассудит встречу бригада во главе с Кириллом Левниковым. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев более предпочтительные шансы: победа красно-синих доступна за 2.35, что около 41% вероятности. Триумф «быков» оценен в 3.03 (32%), коэффициент на «мирный» результат — 3.58 (27%).

В прошлом сезоне ЦСКА на домашней арене дважды разгромил «Краснодар» (3:0 и 4:1). Поставить на то, что в предстоящей встрече «быки» не уступят, можно за 1.62.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство армейцев:

• 1:1 — за 6.03;

• 0:0 — за 8.25;

• 1:0 в пользу ЦСКА — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

«Обе забьют» можно взять за 1.74, обратный рынок — за 2.08.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Краснодар»

Команды входят в топ-4 самых результативных в лиге: армейцы забивали в среднем 1,83 раза за игру, «быки» — 1,75. «Краснодар» в последних пяти матчах во всех турнирах и вовсе отличался минимум по два раза. Вероятно, соперники смогут огорчить друг друга в предстоящем поединке, тем более что в предыдущих 10 очных встречах они шести раз обменялись голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

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