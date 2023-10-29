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ЦСКА — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 29 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар» 29 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

29 октября лидера РПЛ «Краснодар» в 13-туре чемпионата ждет серьезная проверка в битве с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Рассудит встречу бригада во главе с Кириллом Левниковым. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев более предпочтительные шансы: победа красно-синих доступна за 2.35, что около 41% вероятности. Триумф «быков» оценен в 3.03 (32%), коэффициент на «мирный» результат — 3.58 (27%).

В прошлом сезоне ЦСКА на домашней арене дважды разгромил «Краснодар» (3:0 и 4:1). Поставить на то, что в предстоящей встрече «быки» не уступят, можно за 1.62.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство армейцев:

• 1:1 — за 6.03;

• 0:0 — за 8.25;

• 1:0 в пользу ЦСКА — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

«Обе забьют» можно взять за 1.74, обратный рынок — за 2.08.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Краснодар»

Команды входят в топ-4 самых результативных в лиге: армейцы забивали в среднем 1,83 раза за игру, «быки» — 1,75. «Краснодар» в последних пяти матчах во всех турнирах и вовсе отличался минимум по два раза. Вероятно, соперники смогут огорчить друг друга в предстоящем поединке, тем более что в предыдущих 10 очных встречах они шести раз обменялись голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 29 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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