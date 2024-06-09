Но конкурентов хватает даже среди одноклубников.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч

«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Верхэге — 10 (Барков, Райнхарт), 3:59 — 1:0. Родригес — 4 (Беннетт, Монтур), 22:16 — 2:0. Луостаринен — 2 (п.в., Барков), 59:55 — 3:0.

Вратари: Бобровский — Скиннер (57:43 — 59:55).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 18 (4+8+6) — 33 (12+13+8).

Наши: Куликов (14.19/0/0), Тарасенко (12.22/2/0) — -.

9 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 1-0

Стартовая пристрелка в финале Кубка Стэнли получилась вполне себе сочной. И для «Флориды» она закончилась «сухарем» исключительно благодаря Сергею Бобровскому. Внушительные 34 отраженных броска в дебютной кубковой встрече с Коннором Макдэвидом и одной из лучших атак лиги — это, конечно, далеко не фантастика, но точно веский повод сказать «вау».

Как отреагировал на них после финальной сирены голкипер? По традиции — максимально скромно: «Что касается сейвов, то я здесь благодаря Богу, а не себе. Без него я никто. Я просто живу ради этой возможности и наслаждаюсь каждой ее секундой», — приводит его слова журналист Стивен Вайно. И вот эта сдержанность — такая же часть россиянина, как и его многочисленные спасения.

А еще эта победа стала для сибиряка уже 42-й в матчах плей-офф. Благодаря ей он догнал Евгения Набокова и разделил с ним второе место среди всех российских вратарей по этому показателю. Впереди лишь кажущийся недосягаемым Андрей Василевский (66).

«Пантерз» этой ночью были далеки от идеала и своей лучшей игры, но новокузнецкий монстр сегодня сгладил абсолютно все шероховатости. Большую часть матча команде Пола Мориса пришлось нетипично много времени провести без шайбы, действовать вторым номером, расставляя капканы в средней зоне, и действительно уповать на человека в рамке. Стоит ли говорить, что радость «Котов» должна быть максимально кроткой и смиренной?

При этом нельзя сказать, что «Эдмонтон» оказался беззубым в атаке. Напротив, согласно расширенной статистике и показателю xG, «Ойлерз» вполне наиграли на три шайбы (2.74), часто нанося броски из слота. Неплохо работало и перманентно опаснейшее большинство «Нефтяников». Причина грустного нуля в главной графе проста — Бобровский.

Сергей Бобровский опережает Конора Макдэвида в борьбе за шайбу. Фото USA Today Sports

Меньше всего хочется делать глобальные выводы после первого же матча финала. Однако сейчас в голову неизбежно закрадывается мысль, что в случае победы «Флориды» Бобровский будет даже ближе к званию MVP плей-офф и обладателя «Конн Смайт Трофи», чем он был бы год назад в случае положительного исхода.

Если прошлой весной приз при успехе «Пантерз» наверняка ушел бы к железному Мэттью Ткачаку, который забрасывал важнейшие шайбы, лез с целым ворохом травм и пропустил из-за перелома грудины всего один матч, то сейчас в конкурентах у россиянина будет не только результативный американец, но и русский финн Александр Барков с раскрывшимся после 25 лет канадцем Картером Верхэге.

Такие перформансы, как сегодня, крепко врезаются в память и наверняка добавляют Сергею баллов в его невидимую копилку впечатлений. Как бы то ни было, авторам из Ассоциации спортивных журналистов НХЛ придется крепко поломать голову, прежде чем заполнить свои бюллетени.