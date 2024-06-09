Бобровский — главная причина «нуля» «Эдмонтона» на старте финала. Его шансы стать MVP плей-офф возросли
НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч
«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Верхэге — 10 (Барков, Райнхарт), 3:59 — 1:0. Родригес — 4 (Беннетт, Монтур), 22:16 — 2:0. Луостаринен — 2 (п.в., Барков), 59:55 — 3:0.
Вратари: Бобровский — Скиннер (57:43 — 59:55).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 18 (4+8+6) — 33 (12+13+8).
Наши: Куликов (14.19/0/0), Тарасенко (12.22/2/0) — -.
9 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 1-0
Стартовая пристрелка в финале Кубка Стэнли получилась вполне себе сочной. И для «Флориды» она закончилась «сухарем» исключительно благодаря Сергею Бобровскому. Внушительные 34 отраженных броска в дебютной кубковой встрече с Коннором Макдэвидом и одной из лучших атак лиги — это, конечно, далеко не фантастика, но точно веский повод сказать «вау».
Как отреагировал на них после финальной сирены голкипер? По традиции — максимально скромно: «Что касается сейвов, то я здесь благодаря Богу, а не себе. Без него я никто. Я просто живу ради этой возможности и наслаждаюсь каждой ее секундой», — приводит его слова журналист Стивен Вайно. И вот эта сдержанность — такая же часть россиянина, как и его многочисленные спасения.
А еще эта победа стала для сибиряка уже 42-й в матчах плей-офф. Благодаря ей он догнал Евгения Набокова и разделил с ним второе место среди всех российских вратарей по этому показателю. Впереди лишь кажущийся недосягаемым Андрей Василевский (66).
«Пантерз» этой ночью были далеки от идеала и своей лучшей игры, но новокузнецкий монстр сегодня сгладил абсолютно все шероховатости. Большую часть матча команде Пола Мориса пришлось нетипично много времени провести без шайбы, действовать вторым номером, расставляя капканы в средней зоне, и действительно уповать на человека в рамке. Стоит ли говорить, что радость «Котов» должна быть максимально кроткой и смиренной?
При этом нельзя сказать, что «Эдмонтон» оказался беззубым в атаке. Напротив, согласно расширенной статистике и показателю xG, «Ойлерз» вполне наиграли на три шайбы (2.74), часто нанося броски из слота. Неплохо работало и перманентно опаснейшее большинство «Нефтяников». Причина грустного нуля в главной графе проста — Бобровский.
Меньше всего хочется делать глобальные выводы после первого же матча финала. Однако сейчас в голову неизбежно закрадывается мысль, что в случае победы «Флориды» Бобровский будет даже ближе к званию MVP плей-офф и обладателя «Конн Смайт Трофи», чем он был бы год назад в случае положительного исхода.
Если прошлой весной приз при успехе «Пантерз» наверняка ушел бы к железному Мэттью Ткачаку, который забрасывал важнейшие шайбы, лез с целым ворохом травм и пропустил из-за перелома грудины всего один матч, то сейчас в конкурентах у россиянина будет не только результативный американец, но и русский финн Александр Барков с раскрывшимся после 25 лет канадцем Картером Верхэге.
Такие перформансы, как сегодня, крепко врезаются в память и наверняка добавляют Сергею баллов в его невидимую копилку впечатлений. Как бы то ни было, авторам из Ассоциации спортивных журналистов НХЛ придется крепко поломать голову, прежде чем заполнить свои бюллетени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|9.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|3 : 0