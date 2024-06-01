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«Боруссия» — «Реал»: последняя битва Ройса и Крооса будет результативной

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» 1 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тони Кроос («Реал»).
Фото Getty Images

1 июня в финале Лиги чемпионов «Реал» столкнется с «Боруссией». Игра состоится на арене «Уэмбли» в Лондоне в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит рефери из Словении Славко Винчич. В прямом эфире финал покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

Аналитики назвали команду Карло Анчелотти явным фаворитом поединка. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.64, что составляет около 59% вероятности. Ничья в основное время дана за 4.40 (22%), а успех «Боруссии» — за 5.20 (19%).

Вероятность овертайма оценена котировкой 3.80. Выигрыш одной из команд за 90 минут идет за 1.22.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен голами можно взять за 1.75, обратный рынок — за 2.09.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу мадридцев за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Реал»

Дортмундцы забили в 10 последних играх Лиги чемпионов и открыли счет в девяти из 10 случаев. А в 11 поединках кряду Марко Ройс и компания победили с форой (+1.5). Обмен результативными попаданиями прошел в пяти недавних выступлениях «Реала» в ЛЧ. «Верх» по голам был пробит в восьми из 11 встреч мадридцев в этом турнире. Причем «подельники» Тони Крооса отличились не меньше двух раз в таком же количестве матчей. В финале соперники тоже покажут себя в атаке и огорчат друг друга.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.01.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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