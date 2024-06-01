1 июня на стадионе «Арсенал» в Туле пройдет ответный переходный матч за право выступить в следующем сезоне РПЛ. В нем встретятся «Арсенал» и «Пари НН». Команды рассудит бригада Павла Кукуяна. Поединок начнется в 18.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут его в прямом эфире с 17.50 мск. Первая игра состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась победой «пушкарей» (2:1).

По мнению букмекеров, у «пушкарей» больше шансов на победу: на коллектив Александра Сторожука предложили котировку 2.41, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.35 (30%). Триумф нижегородцев можно взять за 3.05 (33%).

Туляки выиграли в двух последних домашних матчах. Считаете, что серия хозяев прервется? Хватайте опцию Х2 за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.67, ТМ 2.5 — в 2.13.

Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга. «Обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.49.

В первой встрече «Пари НН» пропустил дважды (1:2). Коэффициент на то, что «Арсенал» снова оформит два гола или больше, — 2.01.

Четыре наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или победу туляков: