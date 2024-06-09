Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:32

Алькарас обыграл Зверева и стал победителем «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 4 часа 20 минут.

Испанец сделал 3 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 16. На счету Зверева 8 подач навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023). Испанец выиграл все три финала турниров «Большого шлема» в карьере.

Зверев второй раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» и снова уступил. В 2020 году он проиграл Доминику Тиму в финале US Open.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Зверев (Германия, 4) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
12
86
Читайте также
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Хоккеист «Ак Барса» Юдин рассказал о борьбе с раком и разводе
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Белом доме заявили, что Киев воспользовался разрешением бить по России оружием США
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос». Испанец взял верх в битве молодых суперзвезд
Джокович: «Рад сообщить, что операция прошла хорошо»
Джокович успешно перенес операцию на колене и может успеть восстановиться к Уимблдону
Синнер — о том, что станет первой ракеткой мира: «Успех меня не изменит»
Джокович может пропустить Уимблдон из-за операции на мениске
Синнер станет первым итальянцем, который возглавит рейтинг ATP
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Алькарас победил Зверева в финале «Ролан Гаррос». Онлайн-трансляция
Джокович показал, как наблюдает за финальным матчем Зверева и Алькараса на «Ролан Гаррос»
Зверев — Алькарас: победитель «Ролан Гаррос» определится в пятом сете
Зверев — Алькарас: немец вышел вперед в финале «Ролан Гаррос»
Алькарас получил от Месси памятный подарок перед финалом «Ролан Гаррос»
Зверев — Алькарас: немец выиграл второй сет и сравнял счет в финале «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович показал, как наблюдает за финальным матчем Зверева и Алькараса на «Ролан Гаррос»

Титулы Александра Зверева на турнирах АТР и «Большого шлема»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости