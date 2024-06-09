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Сегодня, 06:30

Королевская игра Бобровского: остановил Макдэвида и оставил «Эдмонтон» без голов!

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл на ноль в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».
Фото USA Today Sports
Финал Кубка Стэнли начался с «сухого» поражения «Ойлерз».

НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч
«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Верхэге — 10 (Барков, Райнхарт), 3:59 — 1:0. Родригес — 4 (Беннетт, Монтур), 22:16 — 2:0. Луостаринен — 2 (п.в., Барков), 59:55 — 3:0.
Вратари: Бобровский — Скиннер (57:43 — 59:55).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 18 (4+8+6) — 33 (12+13+8).
Наши: Куликов (14.19/0/0), Тарасенко (12.22/2/0) — -.
9 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 1-0

Вратарское противостояние финала Кубка Стэнли перед стартом серии не обсуждалось так, как дуэль Сергея Бобровского и Игоря Шестеркина в битве за «Восток». Оно и понятно: Стюарт Скиннер — голкипер другого уровня. Игра вратаря не стала определяющим фактором выхода «Эдмонтона» в финал. Чего не скажешь о «Пантерз». Неизвестно, как далеко зашла бы «Флорида» без блистательного Бобровского.

Первый матч финала заставил обратить особое внимание на вратарей. Сергей выдал очередную потрясающую игру, оформил «сухарь» и помог команде повести в серии. Хотя все началось для «Флориды» тревожно. Бобровский на первых секундах ошибся с передачей и подарил шайбу «Ойлерз» в опасной близости от ворот. Забил бы Зак Хайман после перехвата Коннора Макдэвида, матч мог пойти по другому сценарию, ведь первый гол «Флориды» так и остался победным.

«Пантерз» отличились уже на четвертой минуте, пробив Скиннера первым же броском в створ. Постарался Картер Верхэги. Настрой «Эдмонтона» пропущенный гол не сбил. «Ойлерз» атаковали чаще и опаснее. Только подвиги Бобровского сохраняли минимальный перевес «Флориды». Дважды Сергей выручил после выходов один на один. Заметно, что нападающих «Нефтяников» бесконечные сэйвы Сергея нервировали. Эмоции копились и выплеснулись уже во втором периоде.

В атаке хозяевам не требовалось много моментов, чтобы контролировать игру. «Флорида», словно въедливый профессор, которому не нужно второго шанса, чтобы завалить растерявшегося студента, забила два гола с пяти бросков в створ и надеялась на магию своего голкипера. Преимущество закрепил Эван Родригес, которого защитники «Эдмонтона» забыли перед воротами. Уступая 0:2, «Ойлерз» включились еще серьезнее. Бобровского нагружали бросками из разных позиций. Особо отчаянные лезли на пятак и провоцировали вратаря, за что отхватывали люлей от защитников.

Любители продвинутой статистики сойдут с ума после такого старта финала. «Эдмонтон» превзошел «Флориду» по броскам и опасным моментам, но не забил. Сценарий матча не изменился и в третьем периоде. «Ойлерз» давили, «Пантерз» держались. Главного тренера Пола Мориса должно насторожить, что в обороне лидерам соперника дали слишком много свободы. Исполнители уровня Макдэвида, Драйзайтля и Хаймана не сегодня, так в следующем матче накажут за ошибки. Правда, в первой игре все, что «Эдмонтон» создал за 60 минут (3,37 ожидаемых гола по данным xG) разбил Бобровский.

«Ойлерз» в нынешнем плей-офф еще не проигрывали под ноль. Легко представляется, в каком настроении отправлялись в гостиницу из арены Макдэвид и компания, привыкшие стабильно набирать очки. В концовке третьего периода «Флорида» не стеснялась отбрасываться, понимая, что на последних минутах важнее правильно смениться, чем контролировать шайбу. Не помогла «Эдмонтону» даже замена вратаря на шестого полевого. Бобровский деклассировал могущественное нападение Криса Ноблауха и выиграл матч для «Флориды».

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
1 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
1 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
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2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
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2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
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1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
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6. Нэшвилл - Ванкувер
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
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2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
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2 - 4
5. Даллас - Вегас
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6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
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2. Виннипег - Колорадо
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3. Колорадо - Виннипег
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5. Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
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4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
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4. Вашингтон - Рейнджерс
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4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
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6. Торонто - Бостон
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
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2. Флорида - Тампа-Бэй
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3. Тампа-Бэй - Флорида
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4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
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Флорида – Эдмонтон
 3 : 0
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