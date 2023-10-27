Медведев и Циципас устроили зрелищный танцевальный баттл. Новый раунд останется за Даниилом
28 октября в полуфинале турнира ATP 500 в Вене сойдутся старые неприятели — россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Матч начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Медведев ведет в личном противостоянии со счетом 8:4.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева серьезным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Успех Циципаса предложено взять за 3.16 (27%).
Эксперты предполагают, что Даниил выиграет 2:0 по сетам — это наиболее популярный результат за 2.03.
Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.96.
Если считаете, что Медведев победит с разницей в четыре и более гейма, возьмите Ф1(-3.5) за 2.04. Если же Циципас не позволит обыграть себя так крупно, сыграет котировка 1.79.
Победа Стефаноса хотя бы в одной партии оценена весомыми 1.73.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас
Противостояние Медведева и Циципаса — особое теннисное событие, которое постоянно рассматривается через призму непростых взаимоотношений этих игроков. Причем после их встречи в Цинциннати в 2022-м соперничество вышло на новый уровень — Стеф после победы над Даниилом попытался зацепить его и исполнил энергичный танец. Однако россиянин в долгу не остался — в этом году на «мастерсе» в Риме он взял реванш и в ответ поглумился над греком «маленькими утятами».
Интересно, ждет ли нас после предстоящего матча очередной раунд баттла, но можно сказать одно — повод выступить будет у Даниила. Он ведет у Стефаноса в личном противостоянии со счетом 8:4 и находится в значительно лучшей форме. Да, Циципас выиграл два из четырех очных матчей на индуре, а также забрал две предыдущие встречи на харде, но в последние месяцы он не впечатляет. После объявления об отношениях с Паулой Бадосой результаты Стефа снизились — с августовского турнира в Торонто он всего раз дошел до полуфинала турниров ATP и неважно выглядел даже против соперников с сотых позиций рейтинга.
Для Медведева, который защищает в Вене титул, будет крайне важно не просто обыграть Циципаса, но и сделать это очень уверенно. У него это получится.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1