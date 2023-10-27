Медведев и Циципас устроили зрелищный танцевальный баттл. Новый раунд останется за Даниилом

28 октября в полуфинале турнира ATP 500 в Вене сойдутся старые неприятели — россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Матч начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Медведев ведет в личном противостоянии со счетом 8:4.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева серьезным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Успех Циципаса предложено взять за 3.16 (27%).

Эксперты предполагают, что Даниил выиграет 2:0 по сетам — это наиболее популярный результат за 2.03.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.96.

Если считаете, что Медведев победит с разницей в четыре и более гейма, возьмите Ф1(-3.5) за 2.04. Если же Циципас не позволит обыграть себя так крупно, сыграет котировка 1.79.

Победа Стефаноса хотя бы в одной партии оценена весомыми 1.73.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас

Противостояние Медведева и Циципаса — особое теннисное событие, которое постоянно рассматривается через призму непростых взаимоотношений этих игроков. Причем после их встречи в Цинциннати в 2022-м соперничество вышло на новый уровень — Стеф после победы над Даниилом попытался зацепить его и исполнил энергичный танец. Однако россиянин в долгу не остался — в этом году на «мастерсе» в Риме он взял реванш и в ответ поглумился над греком «маленькими утятами».

Интересно, ждет ли нас после предстоящего матча очередной раунд баттла, но можно сказать одно — повод выступить будет у Даниила. Он ведет у Стефаноса в личном противостоянии со счетом 8:4 и находится в значительно лучшей форме. Да, Циципас выиграл два из четырех очных матчей на индуре, а также забрал две предыдущие встречи на харде, но в последние месяцы он не впечатляет. После объявления об отношениях с Паулой Бадосой результаты Стефа снизились — с августовского турнира в Торонто он всего раз дошел до полуфинала турниров ATP и неважно выглядел даже против соперников с сотых позиций рейтинга.

Для Медведева, который защищает в Вене титул, будет крайне важно не просто обыграть Циципаса, но и сделать это очень уверенно. У него это получится.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) за 1.68.

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