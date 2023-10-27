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27 октября, 23:45

Медведев и Циципас устроили зрелищный танцевальный баттл. Новый раунд останется за Даниилом

Прогноз на матч ATP Вена Даниил Медведев — Стефанос Циципас 28 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press

28 октября в полуфинале турнира ATP 500 в Вене сойдутся старые неприятели — россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Матч начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Медведев ведет в личном противостоянии со счетом 8:4.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева серьезным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Успех Циципаса предложено взять за 3.16 (27%).

Эксперты предполагают, что Даниил выиграет 2:0 по сетам — это наиболее популярный результат за 2.03.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.96.

Если считаете, что Медведев победит с разницей в четыре и более гейма, возьмите Ф1(-3.5) за 2.04. Если же Циципас не позволит обыграть себя так крупно, сыграет котировка 1.79.

Победа Стефаноса хотя бы в одной партии оценена весомыми 1.73.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас

Противостояние Медведева и Циципаса — особое теннисное событие, которое постоянно рассматривается через призму непростых взаимоотношений этих игроков. Причем после их встречи в Цинциннати в 2022-м соперничество вышло на новый уровень — Стеф после победы над Даниилом попытался зацепить его и исполнил энергичный танец. Однако россиянин в долгу не остался — в этом году на «мастерсе» в Риме он взял реванш и в ответ поглумился над греком «маленькими утятами».

Интересно, ждет ли нас после предстоящего матча очередной раунд баттла, но можно сказать одно — повод выступить будет у Даниила. Он ведет у Стефаноса в личном противостоянии со счетом 8:4 и находится в значительно лучшей форме. Да, Циципас выиграл два из четырех очных матчей на индуре, а также забрал две предыдущие встречи на харде, но в последние месяцы он не впечатляет. После объявления об отношениях с Паулой Бадосой результаты Стефа снизились — с августовского турнира в Торонто он всего раз дошел до полуфинала турниров ATP и неважно выглядел даже против соперников с сотых позиций рейтинга.

Для Медведева, который защищает в Вене титул, будет крайне важно не просто обыграть Циципаса, но и сделать это очень уверенно. У него это получится.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) за 1.68.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
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 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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